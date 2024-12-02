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البنك المركزي يعلن تلقيه 22 عرضًا لتغطية عطاء أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية - أخبار كلمتك

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البنك المركزي يعلن تلقيه 22 عرضًا لتغطية عطاء أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية - أخبار كلمتك

البنك المركزي يعلن تلقيه 22 عرضًا لتغطية عطاء أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:09 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري عن تلقيه  22 عرضًا لتغطية عطاء أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 1.1455 مليار دولار وذلك على العرض الذي طرحه اليوم بقيمة 900 مليون دولار لأجل عام يستحق في 2 ديسمبر 2025.

وكشفت بيانات للبنك المركزي من خلال موقعه الإلكتروني، عن أنه قبل تلك العروض “16 عرضًا” بقيمة 980.5 مليون دولار، بفائدة بلغت 4.5%، مقابل فائدة تراوحت بين 4.488% و4.5% وبمتوسط 4.498% في آخر عطاء مماثل طرحه البنك في 11 نوفمبر الماضي.

 

ويتم توجيه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 5 ديسمبر 2023، حيث تم سحب 990 مليون دولار من خلاله.

تجدر الاشارة الى انه رفض البنك المركزي بعض العروض التي طلبت عائدًا يصل إلى 5.4% مقابل الاكتتاب في هذا العطاء.

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ويسمح البنك المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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