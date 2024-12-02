البنك المركزي يعلن تلقيه 22 عرضًا لتغطية عطاء أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:09 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري عن تلقيه 22 عرضًا لتغطية عطاء أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 1.1455 مليار دولار وذلك على العرض الذي طرحه اليوم بقيمة 900 مليون دولار لأجل عام يستحق في 2 ديسمبر 2025.

وكشفت بيانات للبنك المركزي من خلال موقعه الإلكتروني، عن أنه قبل تلك العروض “16 عرضًا” بقيمة 980.5 مليون دولار، بفائدة بلغت 4.5%، مقابل فائدة تراوحت بين 4.488% و4.5% وبمتوسط 4.498% في آخر عطاء مماثل طرحه البنك في 11 نوفمبر الماضي.

ويتم توجيه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 5 ديسمبر 2023، حيث تم سحب 990 مليون دولار من خلاله.

تجدر الاشارة الى انه رفض البنك المركزي بعض العروض التي طلبت عائدًا يصل إلى 5.4% مقابل الاكتتاب في هذا العطاء.

ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل البنك المركزي

ويسمح البنك المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.