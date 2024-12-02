انخفاض أسعار 6 أنواع من الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:21 مساءً - الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 07:12 م 12/2/2024 7:12:45 PM
أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين، الموافق 2 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى، وفقًا لأخر تحديث إذ انخفضت أسعار 6 فواكه في السوق.
سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين
وتستعرض «كلمتك» أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:
سعر كيلو الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين
- تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 10 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 10 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو النارنج من 3 إلى 5 جنيهات.
- تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
- بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 140 جنيهًا.
- بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 140 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين
- تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
- تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر كيلو جوافة من 17 إلى 23 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
- تراوح سعر الرمان من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
- بلغ سعر رمان ثلاجة نحو 5 جنيهات للكيلو.
- تراوح سعر الفراولة من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو
- تراوح سعر كيلو كانتلوب من 10 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو كاكا من 20 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 45 جنيهًا.
سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين
- تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
- تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
- تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
- تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
سعر الفواكه في سوق العبور اليوم الإثنين
- بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 45 جنيهًا.
- تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 100 إلى 120 جنيهًا، بانخفاض 30 جنيهًا عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
- تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
- تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.
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