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خبير اقتصادي يكشف حقيقة طلب صندوق النقد تعويما كاملا للجنيه (فيديو) - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي يكشف حقيقة طلب صندوق النقد تعويما كاملا للجنيه (فيديو) - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف حقيقة طلب صندوق النقد تعويما كاملا للجنيه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:05 مساءً - سعر الدولار، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي: إن البنك المركزي هو المسئول عن السياسة النقدية وانفاد السيادة النقدية.

كرامة وهيبة الدولة وارتباطها بالعملة

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “العربية بيزنسس” إن ارتباط كرامة وهيبة وقوة الدولة بالعملة ارتباط واضح ومتجذر في العلوم السياسية والاقتصادية، وما كان على رئيس الوزراء أن يقحم نفسه في مسألة من أساسيات عمل البنك المركزي فقط.

السيادة النقدية


تعويم الجنيه، وأضاف: تمارس السيادة النقدية بأشكال ومظاهر مختلفة مثل القدرة على إصدار العملة أو سحبها من الأسواق، وألا تتحرك العملة فتفقد الكثير من قوتها الشرائية فيتعرض المواطنين لصدمات عنيفة دون حول ولا قوة من السلطة النقدية، لكن السيادة لا تعني تثبيت سعر الصرف.

توضيح رئيس الوزراء بشأن سعر الدولار

وبشأن تصريح رئيس الوزراء عن ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار بحدود 5% بالفترة المقبلة، علق:"صندوق النقد لا يمانع أبدا أن يكون هناك نوع من أنواع الربط المرن، ولم يصدر عنه أبدا الحديث عن تحرير أو تعويم كامل لسعر الصرف".

تصريح رئيس الوزراء وتأثيره على الدولار

وأوضح أن ما صرح به رئيس الوزراء ذكره على سبيل المثال والتوضيح، النطاق السعري للدولار يتحدد وفقا لمؤشرات يمكن للبنك المركزي بأدواته التقنية والتنبؤ أن يحدد هذا النطاق السعري وأن يفصح عنه، وهذا يمكن أن يكون مفيدا، ولكن تصريح مدبولي سيكون له تأثيرات على سعر الدولار بالسوق".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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