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تباين الآراء حول تصنيع السيارات وراء استقالة كارلوس تافاريس - أخبار كلمتك

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تباين الآراء حول تصنيع السيارات وراء استقالة كارلوس تافاريس - أخبار كلمتك

تباين الآراء حول تصنيع السيارات وراء استقالة كارلوس تافاريس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:16 مساءً - أعلنت مجموعة ستلانتيس العالمية، أن مجلس إدارة الشركة، برئاسة جون إلكان، وافق على استقالة كارلوس تافاريس، اليوم، من منصبه كرئيس تنفيذي بأثر فوري، وتسير عملية تعيين الرئيس التنفيذي الدائم الجديد على قدم وساق، وتديرها لجنة خاصة تابعة لمجلس الإدارة، وسيتم الانتهاء منها خلال النصف الأول من عام 2025. وحتى ذلك الحين، سيتم إنشاء لجنة تنفيذية مؤقتة جديدة برئاسة جون إلكان.

 

اختلاف وجهات نظر مجلس الادارة وتافاريس تقود لاستقالته

وأوضحت المجموعة في بيان لها التوجيه الذي قدمته إلى المجتمع المالي في 31 أكتوبر 2024، فيما يتعلق بنتائج عامها الكامل 2024،  وعلق هنري دي كاستريس، كبير المديرين المستقلين في Stellantis قائلًا: "إن نجاح Stellantis منذ إنشائها كان متجذرًا في التوافق المثالي بين المساهمين المرجعيين ومجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. ومع ذلك، ظهرت في الأسابيع الأخيرة وجهات نظر مختلفة أدت إلى توصل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إلى قرار اليوم".

 

تعيين الرئيس التنفيذي الجديد لستلانتيس يسير على قدم وساق

وتابع رئيس مجلس الإدارة جون إلكان: "نشكر كارلوس على سنوات خدمته المتفانية والدور الذي لعبه في إنشاء Stellantis، بالإضافة إلى التحولات السابقة في PSA وOpel، مما وضعنا على الطريق لنصبح شركة عالمية رائدة في صناعتنا. 

أتطلع إلى العمل مع لجنتنا التنفيذية المؤقتة الجديدة، بدعم من جميع زملائنا في ستيلانتس، بينما نكمل عملية تعيين الرئيس التنفيذي الجديد. سنضمن معًا استمرار نشر استراتيجية الشركة لصالح شركة ستيلانتس وجميع أصحاب المصلحة على المدى الطويل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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