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انخفاض أسعار 9 أنواع من الأسماك في سوق العبور - أخبار كلمتك

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انخفاض أسعار 9 أنواع من الأسماك في سوق العبور - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار 9 أنواع من الأسماك في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:09 مساءً - الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 05:01 م 12/2/2024 5:01:16 PM

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة، إذ وفقًا لآخر تحديث؛ انخفضت أسعار 9 أنواع من الأسماك، مقابل ارتفاع سعر 4 أنواع آخرين.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

 «كلمتك» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

سعر كيلو السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 73 إلى 75 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 68 إلى 72 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 270 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، كلمتك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر مكرونة خليجي من 75 إلى 85 جنيها للكيلو، بانخفاض 5  جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو، بانخفاض 5  جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر برانيس إسكندراني من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو، بانخفاض 5  جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 190 إلى 290 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، كلمتك

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 190 إلى 290 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 190 إلى 290 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  7. تراوح سعر كيلو بربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  9. تراوح سعر الجمبري من 150 جنيهًا إلى 630 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، كلمتك

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 165 جنيهًا حسب الحجم، بانخفاض 10 جنيها عن سعره السابق
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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