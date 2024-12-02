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سكرتير سفارة بولندا: تدشين مخازن قمح ومراكز لحفظ الأغذية أهم قطاعات الاستثمار بمصر - أخبار كلمتك

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سكرتير سفارة بولندا: تدشين مخازن قمح ومراكز لحفظ الأغذية أهم قطاعات الاستثمار بمصر - أخبار كلمتك

سكرتير سفارة بولندا: تدشين مخازن قمح ومراكز لحفظ الأغذية أهم قطاعات الاستثمار بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:34 مساءً -  أكد لوكاس ليشنيفسكي السكرتير الثاني للقسم التجاري بـ سفارة بولندا في مصر، إن هناك عدة خيارات للاستثمار في مصر من خلال عدد من الشركات البولندية من خلال تدشين مخازن للقمح ومراكز لحفظ المنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن هناك  شركات تسعى للاستثمار في مدينة العلمين بقطاع الأثاث مما يسمح بتوفير الوظائف في مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين أنه خلال السنوات الماضية شهدت مصر أزمة استيراد للسلع، وهناك عدة خيارات لمساعدة ودعم حركة التجارة.

 

المانجو المصرية لا يوجد مثيل لها في العالم 

 ولفت إلى أن المانجو المصرية لا يوجد مثيل لها في العالم، كما أكد أن الحكومة المصرية تساعد في تنمية صادرات هذا القطاع، وتم فتح الطريق بين الإسماعيلية وماني فتريست مما يساهم في زيادة التجارة بين مصر وأوروبا من خلال محصول المانجو.


وأوضح، أنه خلال 5 أيام يمكن تصدير الحاصلات المصرية واستيراد تفاح أو حاصلات من بولندا وهذه السرعة في النقل تساعد في زيادة حركة التجارة لأن التفاح يحتاج سرعة في عملية النقل، وذلك من خلال خط الرورو الذي تم افتتاحه مؤخرًا.

 

يمكن لمصر أن تكون مركزًا لتصدير التفاح البولندي 

 وأشار  السكرتير الثاني للقسم التجاري بسفارة بولندا في مصر، إلى أنه يمكن لمصر أن تكون مركزًا لتصدير التفاح البولندي إلى الدول العربية والإفريقية، بحيث تحتل مصر مركزا متقدما في التصدير للاستفادة من الاتفاقيات التجارية.

وتابع: التفاح البولندي ذات سعر تنافسي مما يدعمه في تحريك الصادرات نظرًا لوجود أكثر من 1000 نوع من التفاح البولندي وهذا فرصة جيدة لزيادة الصادرات والتجارة.

وتشير الإحصائيات الحديثة الصادرة عن   الجمعية البولندية لمزارعي الفواكه، إلى إن حجم الواردات المصرية من التفاح الأوروبي بلغ نحو 158.754 ألف طن بقيمة 71.785 مليون يورو خلال 2022/ 2023، ولا تزال صادرات التفاح الأوروبي مستقرة، وتزداد أهمية مناطق مثل الشرق الأوسط لسوق الفاكهة في الاتحاد الأوروبي في موسم 2022/ 2023، وكانت مصر من بين أكبر المستفيدين من مزارعي الفواكه في الاتحاد الأوروبي، مما يدل على الطلب المتزايد على التفاح الأوروبي.

 

وتستحوذ  بولندا  على 37.7% من قيمة واردات التفاح الأوروبي لمصر بقيمة 31.819 مليون يورو بحجم 76.907 ألف طن، تليها إيطاليا بقيمة 27.387 مليون يورو، ثم اليونان بقيمة 11.244 مليون يورو، والمجر بقيمة 539 ألف يورو، والنمسا بنحو 437 ألف يورو.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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