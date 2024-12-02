ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:29 مساءً - كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، عن إقرار شركة جهينة ارتفاعًا جديدًا هذا الشهر في عدد من منتجاتها.

رفع أسعار زبادو جهينة بداية من الأسبوع الجاري

وأوضح «المنوفي» أن شركة جهينة قررت رفع أسعار زبادو بداية من الأسبوع الجاري، وأنه من المتوقع زيادة أسعار زبادي جهينة نهاية الأسبوع الجاري.

جنيهان ارتفاعًا في أسعار زبادو جهينة

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن الشركة رفعت أسعار زبادو جهينة ارتفاعات تراوحت ما بين جنيه وجنيهين حسب وزن العبوة، وأن تنفيذ الزيادة من الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري.

حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ، كلمتك

أسعار زبادو جهينة بعد الزيادة في ديسمبر الجاري

وعن أسعار زبادو جهينة بعد الزيادة في ديسمبر الجاري وفقًا لـ «المنوفي» فجاءت كالأتي:

بلغ سعر زبادو جهينة عبوة صغيرة وزن 220 جرامًا نحو 16 جنيهًا مقارنة بـ 15 جنيهًا سعرها السابق.

بلغ سعر زبادو جهينة عبوة كبيرة وزن 440 جرامًا نحو 27 جنيهًا مقارنة بـ 25 جنيهًا سعرها السابق.

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق، كلمتك

زيادة جنيهين في أسعار الزبادي دانون بالأسواق

وأشار «المنوفي» إلى أن الزيادة في أسعار منتجات دانون متباينة وليست بنفس النسبة، فمثلًا ارتفع سعر دانيت شوكولاتة إلى 12 جنيهًا بدلا 10 جنيهات سعره السابق.

أسعار دانون بعد الزيادة التي طبقت بداية من الشهر الجاري

وأوضح «المنوفي» أن أسعار دانون بعد الزيادة التي طبقت بداية من الشهر الجاري أنها كالأتي:

ارتفاع أسعار الزبادي دانون بالأسواق، كلمتك

بلغ سعر دانون نيستي فراولة نحو 11 جنيهًا.

بلغ سعر دانون الكبير طبيعي نحو 14 جنيهًا.

بلغ سعر دانون السوبر طبيعي نحو 6 جنيهات.

بلغ سعر دانيت شوكولاتة نحو 12 جنيهًا.

بلغ سعر دانيت كريم كراميل نحو 8 جنيهات.

بلغ سعر دانجو السوبر فراولة نحو 6 جنيهات.

أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية

وكان عدد من شركات السلع الغذائية؛ قد قررت رفع أسعار منتجاتها خلال ديسمبر الجاري، دون تحديد أسباب ارتفاع أسعار السلع، وبسؤال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية عن أسباب الارتفاعات في أسعار السلع خلال ديسمبر الجاري؛ قال إن الشركات تعتمد على التوقعات لزيادة الأسعار وليس على التكلفة الفعلية.

الزيادة في الأسعار ليست بسبب التكلفة الحقيقية بل بناءً على التوقعات السوقية

وأوضح المنوفي، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع والمنتجات لا تعكس بالضرورة الزيادة في التكلفة الفعلية للإنتاج أو النقل، بل تعتمد بشكل كبير على التوقعات المستقبلية التي يضعها بعض الشركات والمنتجين حول الظروف الاقتصادية أو التوريد.

بعض المنتجين يبالغون في تكلفة المنتجات ويجب على الجميع العمل لصالح المستهلك

وأشار إلى أن هذه الزيادات السعرية في بعض الحالات قد تكون مبالغًا فيها، حيث يتم تحديدها بناءً على التوقعات المتفائلة للسوق بدلًا من تكاليف الإنتاج الفعلية، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد تذبذبًا في الأسعار.

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