أبرزها الطماطم والبصل، ارتفاع أسعار 15 صنفًا من الخضراوات في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:12 مساءً - الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 03:08 م 12/2/2024 3:08:40 PM

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث بارتفاع أسعار 15 نوعًا من الخضار داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الاثنين

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 10 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 55 جنيهًا. تراوح سعر كيلو ملوخية من 10 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 14 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو بسلة من 28 إلى 36 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو سبانخ من 7 إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور، كلمتك

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين

تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 9 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 15 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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