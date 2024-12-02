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أسعار الدواجن اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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أسعار الدواجن اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:16 صباحاً - أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن استقرارًا في الأسواق اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.  

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أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.  

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أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 68 إلى 69 جنيهًا.  

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أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 75 جنيهًا إلى 76 جنيهًا. 

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أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن  أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 80.4 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 98 جنيها للكيلو للمستهلك. 

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أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 113.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وفي نفس السياق؛ نستعرض  أسعار الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ التي جاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 95 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 275 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 125 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 250 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 290 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 182 جنيهًا.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 260 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 120 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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