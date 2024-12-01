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ارتفاع أسعار منتجات كنور في الأسواق - أخبار كلمتك

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ارتفاع أسعار منتجات كنور في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار منتجات كنور في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:06 مساءً - كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاعات جديدة في أسعار منتجات كنور.

منتجات كنور - كلمتك 

 

أسعار منتجات كنور بعد الزيادة في ديسمبر

ووفقًا لـ «المنوفي» جاءت أسعار منتجات كنور بعد الزيادة في ديسمبر الجاري:

ارتفع سعر صلصة برطمان كنور 360 جرامًا إلى 52 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا سعرها السابق.

ارتفع سعر صلصة ظرف كنور إلى 8 جنيهات مقابل 7 جنيهات سعرها السابق.

ارتفع سعر خلطة بطاطس كنور إلى 3.5 جنيه مقابل 3  جنيهًا سعرها السابق.

ارتفع سعر خلطة بطاطس كنور إلى 4 جنيهات مقابل 3.5 جنيه سعرها السابق.

ارتفع سعر خلطة بشاميل أو كفتة أو أي خلطات أخرى كنور إلى 14 جنيهًا مقابل 12 جنيهًا سعرها السابق.

ارتفع سعر مرقة كنور 8 مكعبات دجاج أو لحمة أو خضار إلى 13 جنيهًا  مقابل 12 جنيهًا سعرها السابق.

ارتفع سعر مرقة كنور 12 مكعب دجاج أو لحمة أو خضار إلى 17 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا سعرها السابق.

ارتفع سعر خلطة فجيتار كنور صغير عادي أو حار إلى 7 جنيهات مقابل 6 جنيهات سعرها السابق.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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