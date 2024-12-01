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خبير مصرفي: المؤشرات ترجح مزيدا من الارتفاع للدولار أمام الجنيه (فيديو) - أخبار كلمتك

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خبير مصرفي: المؤشرات ترجح مزيدا من الارتفاع للدولار أمام الجنيه (فيديو) - أخبار كلمتك

خبير مصرفي: المؤشرات ترجح مزيدا من الارتفاع للدولار أمام الجنيه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - سعر الدولار، كشف الخبير المصرفي محمود عطا، عن توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن مرونة سعر الصرف.

معطيات سعر صرف الدولار

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": أن جميع المعطيات والإشارات ترجح مزيد من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

تصريح رئيس الوزراء بشأن الدولار

وأضاف أن  غالبية الضغوط التي يمر بها الاقتصاد المصري الفترة الأخيرة تشير الي ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي جاء تصريح رئيس الوزراء بمثابة أن هناك عملية مرونة قد تحدث في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

توقعات سعر الدولار 

وأوضح أنه مع بداية الربع الأول من العام 2025  نتوقع حدوث تحرك في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في ظل طلب كثير من المؤسسات الراغبة في الاستثمار بمصر حدوث مزيد من المرونة في سعر الصرف.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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