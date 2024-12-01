خبير مصرفي: المؤشرات ترجح مزيدا من الارتفاع للدولار أمام الجنيه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - سعر الدولار، كشف الخبير المصرفي محمود عطا، عن توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن مرونة سعر الصرف.

معطيات سعر صرف الدولار

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": أن جميع المعطيات والإشارات ترجح مزيد من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

تصريح رئيس الوزراء بشأن الدولار

وأضاف أن غالبية الضغوط التي يمر بها الاقتصاد المصري الفترة الأخيرة تشير الي ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي جاء تصريح رئيس الوزراء بمثابة أن هناك عملية مرونة قد تحدث في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

توقعات سعر الدولار

وأوضح أنه مع بداية الربع الأول من العام 2025 نتوقع حدوث تحرك في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في ظل طلب كثير من المؤسسات الراغبة في الاستثمار بمصر حدوث مزيد من المرونة في سعر الصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.