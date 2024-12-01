سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:21 مساءً - الدولار ، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الاستقرار في ختام تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024.

وترصد “كلمتك” الأسعار لحظيا وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري على مدار الساعة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع.

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الدولار - كلمتك

ماذا تعرف عن الدولار؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وتبعاتها صدر الدولار الأمريكي بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر.

كما يتولّى نظام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

الدولار، كلمتك

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع.

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الدولار، كلمتك

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

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الدولار، كلمتك

لماذا الدولار أصبح عملة احتياطي عالمي مهمة؟

أصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ليصبح الدولار أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية.

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