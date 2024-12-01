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ارتفاع الأرز والسكر وانخفاض الدقيق والشاي، أسعار السلع الغذائية بالأسواق - أخبار كلمتك

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ارتفاع الأرز والسكر وانخفاض الدقيق والشاي، أسعار السلع الغذائية بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الأرز والسكر وانخفاض الدقيق والشاي، أسعار السلع الغذائية بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:21 مساءً - أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجلت أسعار السلع الغذائية الرئيسية تباينًا ملحوظًا  في الأسواق، وذلك وفقًا للتقريرالصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

 

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أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

سعر السلع الغذائية في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت تحركًا ارتفاعًا أو انخفاضًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية: 

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أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

 2.5 جنيه انخفاضًا في سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

كما انخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو 2.5 جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو 50 قرشًا عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 35.9 جنيها، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

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أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وسجل سعر المكرونة المعبأة انخفاضًا يقدر بـ 1.5 جنيه في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 29.9 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 24 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

كما انخفض سعر المكرونة السائبة نحو جنيه مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 25.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 20 إلى 32 جنيهًا للكيلو.

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أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

15 جنيهًا انخفاضا في سعر الشاي بالأسواق

كما انخفض سعر الشاي انخفاضات تراوحت ما بين 5 جنيهات إلى 15 جنيهًا في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 219.7 جنيه إلى 249.4 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي  من 140 إلى 300 جنيه.

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أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

سعر السمسم الأبيض في الأسواق

كما انخفض سعر سمسم ابيض نحو 12 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السمسم أبيض نحو 160.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار السمسم الأبيض من 60 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

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أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

سعر الأرز السائب بالأسواق

بينما ارتفع سعر الأرز السائب نحو 1.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز السائب نحو 28.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأرز السائب من 24 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

سعر الأرز المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر الأرز المعبأ نحو  جنيه مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 31.1  جنيه، فيما تراوحت أسعار الأرز المعبأ من 24 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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