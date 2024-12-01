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ارتفاع أسعار شوكولاتة كادبوري وبابلي في الأسواق - أخبار كلمتك

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ارتفاع أسعار شوكولاتة كادبوري وبابلي في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار شوكولاتة كادبوري وبابلي في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:21 مساءً - كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاعات جديدة في أسعار شوكولاتة كادبوري وبابلي في الأسواق، وهي الزيادة الثانية للشوكولاتة خلال العام الجاري، إذ قررت الشركة رفع أسعار منتجاتها قبل ذلك في شهر أبريل الماضي.

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ارتفاع أسعار شوكولاتة كابوري وبابلي في الأسواق، كلمتك

3 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الشوكولاتة بابلي وزن 13 جرامًا 

وأوضح «المنوفي» أن أسعار الشوكولاتة بابلي وزن 13 جرامًا ارتفعت إلى 10 جنيهات للمستهلك مقارنة بـ 7 جنيهات سعرها السابق، وأن الشركة قررت رفع سعر كرتونة الشوكولاتة  إلى 2286 جنيهًا، والعلبة إلى 95.25 جنيه.

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ارتفاع أسعار شوكولاتة كابوري وبابلي في الأسواق، كلمتك

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار شوكولاتة بابلي وزن 28 جرامًا 

وأضاف «المنوفي» أن أسعار الشوكولاتة بابلي وزن 28 جرامًا ارتفعت إلى 20 جنيها للمستهلك مقارنة بـ 15 جنيها سعرها السابق، وأن الشركة قررت رفع سعر كرتونة الشوكولاتة إلى 2280 جنيهًا، والعلبة إلى 190 جنيهًا.

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ارتفاع أسعار شوكولاتة كابوري وبابلي في الأسواق، كلمتك

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الشوكولاتة كادبوري وزن 50 جرامًا 

وقال «المنوفي» إن أسعار الشوكولاتة كادبوري وزن 50 جرامًا ارتفعت إلى 50 جنيها للمستهلك مقارنة بـ 45  جنيها سعرها السابق، وأن الشركة قررت رفع سعر كرتونة الشوكولاتة إلى 5718 جنيهًا، والعلبة إلى 476.5 جنيه.

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الشوكولاتة كادبوري وزن 90 جرامًا 

وأشار  «المنوفي» إلى أن أسعار الشوكولاتة كادبوري وزن 90 جرامًا ارتفعت إلى 75 جنيها للمستهلك مقارنة بـ 70 جنيها سعرها السابق، وأن الشركة قررت رفع سعر كرتونة الشوكولاتة إلى 4287 جنيهًا، والعلبة إلى 714.5 جنيهًا.

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ارتفاع أسعار الشوكولاتة في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار شوكولاتة كادبوري وبابلي بالأسواق في إبريل الماضي

يشار إلى أن شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، كشفت أن الشركة قررت رفع  أسعار شوكولاتة كادبوري في شهر إبريل الماضي.
 

تصل لـ 10 جنيهات ارتفاع أسعار شوكولاتة كادبوري بالأسواق

ووفقًا لقائمة الشوكولاتة كادبوري السابقة، فإن أسعار شوكولاتة كادبوري ارتفعت ارتفاعات تراوحت ما بين 5 جنيهات و10 جنيهات (حسب حجم العبوة) في إبريل الماضي.

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ارتفاع أسعار شوكولاتة كادبوري، كلمتك

أسعار شوكولاتة كادبوري بعد الزيادة

وعن أسعار شوكولاتة كادبوري بعد الزيادة في شهر إبريل الماضي، فهي  كالتالي: 

ارتفع سعر شوكولاتة البابلي السادة والبابلي الاوريو من 30 جنيهًا  إلى 35 جنيهًا.
ارتفع سعر شوكولاتة الكادبوري السادة والبندق من 25 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.
ارتفع سعر شوكولاتة الكادبوري السادة والبندق حجم وسط من 40 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
ارتفع سعر شوكولاتة الكادبوري المارفليوس من  30 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

ارتفع سعر شوكولاتة الكادبوري السادة والبندق وزن 90 جرامًا من 60 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.
ارتفاع سعر شوكولاتة الكادبوري البابلي وزن  87  جرامًا  من 65 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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