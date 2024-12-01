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تعاون جديد بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنظيم أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

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تعاون جديد بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنظيم أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

تعاون جديد بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنظيم أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:22 مساءً - كشف أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن مفاجأة سارة جديدة بغرفة القاهرة التجارية في الخدمات المجتمعية التي اعتادت تقديمها الغرفة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع محافظة القاهرة ودراسة تنظيم سوق اليوم الواحد.

تعاون الغرفة مع المحافظة في تنظيم سوق اليوم الواحد

وقال أيمن العشري إن تعاون الغرفة مع المحافظة في تنظيم سوق اليوم الواحد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالسعي لتوفير مزيدًا من السلع لدعم أهالينا في المحافظة بسلع ذات أسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق الحر، نظرًا لتقليل حلقات تداول السلع وبالتالي ينعكس هذا على خفض تكلفتها وضبط السوق واستقراره.

الغرفة لن تدخر جهدًا في سبيل زيادة الدور المجتمعي

ولفت "العشري" إلى أن الغرفة لن تدخر جهدًا في سبيل زيادة الدور المجتمعي، وتنظيم أسواق اليوم الواحد خطوة جديدة لزيادة التعاون مع المحافظة خلال الفترة الماضية في تنظيم المعارض والشوادر السلعية لدعم المواطنين سواء خلال شهر رمضان المبارك أو المواسم الدراسية الجديدة.

مبادرة أسواق اليوم الواحد ستكون أكثر انتشارًا على مستوى الجمهورية

وأشاد رئيس غرفة القاهرة التجارية بجهود الدولة في ضبط السوق من خلال آلياتها سواء عن طريق المجمعات الاستهلاكية أو سيارات السلع المتنقلة والمنافذ السلعية المنتشرة في كل مكان، فضلا عن مبادرة أسواق اليوم الواحد التي زاد انتشارها مؤخرًا، وهو ما يبشر بأن الأسواق ستكون أكثر استقرار في الفترة القادمة خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، وهذا يطمئن أهالينا ليس في محافظة القاهرة ولكن علي مستوي الجمهورية. 

توفير المنتجات بأسعار تنافسية في أسواق اليوم الواحد 

وأشاد أيمن العشري بالمشاركة الفعالة والواسعة من الشركات والمصانع الوطنية، التي حرصت على توفير منتجاتها بأسعار تنافسية بأسواق اليوم الواحد التي افتتحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام السابقة، وتشمل السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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