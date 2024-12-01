وزير قطاع الأعمال يلتقي وفد شركة "IGSAS" التركية لبحث التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:05 مساءً - التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من شركة "IGSAS" التركية الرائدة في مجال إنتاج الأسمدة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث آفاق التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي.

حضر اللقاء الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد حسونة مستشار الوزير.

إنتاج الأسمدة وتطوير التكنولوجيا

شهد الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الشركات التابعة للوزارة العاملة في صناعة الأسمدة وشركة "IGSAS" التركية في مجالات إنتاج الأسمدة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في هذا القطاع ورفع القدرات الإنتاجية.

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعكف حاليًّا على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير خطوط الإنتاج في شركات الأسمدة التابعة مع تعزيز استخدام الطاقة النظيفة بهدف تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية، وبما يساهم في رفع جودة المنتج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه لهذا القطاع الحيوي ودوره الهام في دعم الأمن الغذائي.

خفض الانبعاثات وتحقيق التوافق البيئي

أوضح الوزير، أهمية الشراكات الدولية في تطوير صناعة الأسمدة، وأن الوزارة تسعى لتوسيع التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، بما يعزز استدامة الإنتاج وجودته، لافتًا إلى دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة الإنتاج وخفض الانبعاثات وتحقيق التوافق البيئي.

من جانبه، قدم وفد "IGSAS" التركية، عرضًا حول الشركة وحجم أعمالها والطاقات الإنتاجية من الأمونيا واليوريا والأسمدة المركبة وغيرها، وأبدى ممثلي الشركة اهتمامًا بالتعاون مع شركات الأسمدة التابعة للوزارة لتحديث خطوط الإنتاج ورفع القدرات الإنتاجية.

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