تحديث الصناعة يشارك في معرض فوود آفريكا الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:47 مساءً - يشارك مركز تحديث الصناعة معرض فوود آفريكا التجاري الدولي للأغذية والمشروبات في الفترة ما بين 3-5 ديسمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس

رقم C25 في قاعة 5 ، خلال أيام المعرض للتعرف على الخدمات الفنية والبرامج الذي يقدمها المركز لعملائه

انطلاق فعاليات معرض فوود آفريكا فى دورته التاسعة … الثلاثاء القادم

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود آفريكا" بعد غد الثلاثاء، وسط مشاركة محلية ودولية من كبرى شركات التصنيع الغذائي ، وذلك تحت رعاية كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويعد المعرض واحدًا من أهم وأكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة الإفريقية.

ويعقد المعرض خلال الفترة من 3 الي 5 ديسمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك بالتزامن والشراكة مع 3 فعاليات هامة تشمل احد معارض إنترباك العالمية والذي يعقد للمرة الخامسة على التوالى بمصر تحت مسمى"باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي الى جانب معرض "فريش افريكا" المعنى بالحاصلات الزراعية، بالإضافة الي معرض " تمور افريكا " والمتخصص فى قطاع التمور والذى تنظمه الشركة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى كشريك استراتيجي وبمشاركة عدد كبير من الشركات من السعودية والامارات والسودان والمغرب والأردن الى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من 5 محافظات تشمل القاهرة ومطروح والوادى الجديد والجيزة وأسوان.



مشاركة 1000 عارض محلى ودولى و500 مشترى عالمى

وتشهد دورة هذا العام إقبالًا متزايدًا من كبرى الشركات الغذائية المحلية والدولية للمشاركة فى فعاليات معرض "فوود أفريكا" وهو ما يعكس المكانة الدولية المتميزة التى يحظى بها المعرض كواحد من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذى تسعى كبرى الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظي به الدول الافريقية باعتبارها من الأسواق الواعدة في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيرةً الى ان المعرض يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل إلى حوالي 1000 شركة تمثل 39 دولة، ومن أبرزهم العراق والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل وإسبانيا والهند وأندونيسيا وبيلاروسيا وباكستان وليبيا والصين وبولندا وتركيا وأرمينيا والكويت وتونس والأردن.

15 دولة تشارك بأجنحة رسمية في كافة فعاليات المعرض

يشارك في فعاليات المعرض الذى يقام على مساحة 46 ألف متر مربع، 15 دولة بأجنحة وطنية، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشتري دولي يمثلون العديد من دول العالم من أوروبا وأمريكا والشرق الأقصى والدول العربية و50% منهم من قارة أفريقيا.





وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد أكثر من 25 جلسة نقاشية بمشاركة عدد كبير من كبار المسئولين ورجال الأعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الغذاء والتعبئة والتغليف للتحاور حول النظرة المستقبلية لصادرات قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية مع التركيز على الاقتصاد الأخضر والتصنيع الزراعى وأثره على زيادة الصادرات وتطورات صناعة التعبئة والتغليف وحلول التعبئة الصديقة للبيئة، فضلًا عن جلسات خاصة حول مستقبل تصدير الحاصلات الزراعية من خضروات وفاكهة ونباتات طبية وعطرية وتمور وكذا ودور الجهات المانحة ومنظمات تنمية ودعم الأعمال الموجهه لتطوير قطاع الصناعات الغذائية وبصفة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن أطر تنمية التجارة البينية الافريقية.

ويقام المعرض بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، المجلس التصديرى للتعبئة والتغليف وهيئة سلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية - هيا، وجهاز التمثيل التجارى، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

شركاء التنمية في إطلاق هذه الدورة من المعرض هم المعونة الامريكية، الوكالة الالمانية للتعاون الدولى، منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير وغيرها.

جدير بالذكر أن عددًا من الهيئات والجهات الحكومية ستشارك في فعاليات المعرض ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعي وقطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة والحجر البيطري ومركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.

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