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رئيس الرقابة على الصادرات يتفقد أعمال تطوير فرع الهيئة بميناء العين السخنة  - أخبار كلمتك

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رئيس الرقابة على الصادرات يتفقد أعمال تطوير فرع الهيئة بميناء العين السخنة  - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة على الصادرات يتفقد أعمال تطوير فرع الهيئة بميناء العين السخنة  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - تفقد المهندس  عصام النجار رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المراحل الإنشائية لأعمال تطوير فرع الهيئة بميناء العين السخنة.

 

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وتابع سير العمل على أرض الواقع مع المكاتب التنفيذية مؤكدا على ضرورة الالتزام بمواعيد التسليم المقررة.

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 وجاءت الجولة، بمرافقة الدكتور  أيمن عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بميناء السويس والمهندسة  سهى عبد الحميد مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة 

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 ويأتى هذا في اطار تنفيذ توجيهات  الدولة  بضرورة تواجد جميع قيادات الدولة بمواقع العمل على مدار اليوم

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كما التقى المهندس  عصام النجار رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  ببعض الزملاء العاملين بفرع الهيئة بميناء العين السخنة وأشاد بأدائهم المميز لما يكلفون به من أعمال موجها  الى ان رجال الهيئة يضربون دائمًا المثل الرائع فى الإخلاص  فى العمل  لحماية أبناء وحدود ومنافذ الوطن وتسهيل حركة التجارة

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إصدار شهادات البيع الحر Free Sale 


وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الحكومية المنوطة بإصدار شهادات البيع الحر Free Sale والتي تثبت ان المنتج المراد تصديره للخارج يتم بيعه وتداوله في السوق المصري.
كذلك جاءت العديد من الاستفسارات حول اصدار شهادات البصمة الكربونية حيث تعتبر الهيئة من الجهات الحكومية الرائدة التي تمتلك وحدة معتمدة للتحقق والمصادقة البيئية وذلك في إطار دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الاخضر

 

 التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين
والجدير بالذكر أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.

 

وتمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محور رئيسي ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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