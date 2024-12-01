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هشام عكاشة رئيسا لمجلس إدارة نادي طلعت حرب - أخبار كلمتك

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هشام عكاشة رئيسا لمجلس إدارة نادي طلعت حرب - أخبار كلمتك

هشام عكاشة رئيسا لمجلس إدارة نادي طلعت حرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:09 مساءً - في خطوة جديدة تعكس تطلعات نحو مستقبل أفضل تم اختيار  هشام عكاشة رئيسا لمجلس إدارة نادى طلعت حرب العريق خلفا لمحمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر. 

 

ولاقى الاختيار ترحيبا واسعا من الأعضاء والعاملين بالنادي  وردود فعل إيجابية  وسادت حالة من الفرح وارتياح شديد  شهدتها الأروقة بعد تولى  هشام عكاشة رئاسة مجلس الإدارة، حيث يعتبرونه الشخص المناسب لقيادة النادى نحو النجاح خلال الفترة القادمة  لما يتمتع به عكاشة من نجاحات كبيرة  ومسيرة إدارية ومصرفية تمتد لأكثر من 30 عامًا تقلد خلالها العديد من المناصب المصرفية القيادية.

 

جدير بالذكر أن هشام عكاشة  تولي منصب الرئيس التنفيذي لبنك مصر اعتبارا من سبتمبر 2024 بعد انتهاء فترة ولايته على رئاسة البنك الاهلي المصري 10 سنوات متتالية. 

 

ومن المتوقع أن يركز عكاشة على زيادة الموارد المالية للنادي وتطوير الموارد البشرية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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