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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:09 مساءً -  أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

 «كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 13 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 إلى 9 جنيهات.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 9 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 7 إلى 13 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 55 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو ملوخية من 10 إلى 12 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 15 إلى 18 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 9 إلى 12 جنيها.
  7. تراوح سعر كيلو بسلة من 25 إلى 30 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، كلمتك

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 16 جنيهًا إلى 23 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
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الفلفل الرومي يسجل 16 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

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محافظ أسيوط يكلف بفتح منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة من المزارعين مباشرة

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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