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البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

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البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم، الأحد، اول جلسات شهر ديسمبر،  وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3%  عند مستوى 30391 نقطة، وصعد مؤشر ايجي إكس محدد الأوزان" بنسبة 0.65%  عند مستوى 37588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54%  عند مستوى 13392 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.19%  عند مستوى 8338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14%  عند مستوى 11509 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02%  عند مستوى 3162 نقطة.

 

تداولات نهاية شهر نوفمبر 

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بختام تعاملات شهر نوفمبر، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30242 نقطة، وصعد مؤشر ايجي إكس محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 37344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 13291 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11379 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 29846 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 36971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 13127 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 8247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 11329 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3102 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 30284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37497 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 13310 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 8363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11482 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3133 نقطة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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