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الرقابة على الصادرات تستعرض خدمات جديدة لدعم المصدرين - أخبار كلمتك

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الرقابة على الصادرات تستعرض خدمات جديدة لدعم المصدرين - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات تستعرض خدمات جديدة لدعم المصدرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:08 مساءً - شاركت  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفريق عمل برئاسة المهندس خالد نبيل مدير عام التخطيط والتنفيذ وبناء القدرات التابع لمركزالتميز وتحت اشراف   نها محمد سمير، مسئول المعارض، فى فاعليات النسخة التاسعة من معرض القاهرة الدولي لصناعة الاخشاب Cairo Wood Show وفاعليات الدورة الثانية من المعرض الدولي للزجاج International Glass Show  

كما ضم فريق العمل نخبة من الخبراء المتميزين في العديد من المجالات وخاصة فى مجال الاخشاب وهم: عمرو عبد العظيم مستشار الإدارة العامة للحوكمة، كريم عطيتو بالإدارة المركزية لواردات السلع الصناعية وغير صناعية،  المهندس: احمد خليل بالإدارة المركزية لواردات السلع الصناعية والغير صناعية، و محمد البسطويسى بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي
 

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منتجي المنتجات الخشبية ومكائن الأخشاب ومجموعة من التقنيات المتطورة والآلات المبتكرة

ويعد هذان المعرضان فرصة متميزة لرجال الأعمال المهتمين بقطاعي الاخشاب والزجاج حيث يحظى بمشاركة واسعة للعديد من الشركات العارضة من مختلف دول العالم منها مصر، حيث أن القطاعات المشاركة بالمعرض تضم منتجي المنتجات الخشبية ومكائن الاخشاب ومجموعة من التقنيات المتطورة والآلات المبتكرة، بالإضافة إلى حلول التصميم الرائدة التي ستساهم في تشكيل مستقبل صناعة الأخشاب.
 

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خدمات داعمة للمصدرين وخاصة في مجال اصدار  السجلات التجارية مثل  سجل المصدرين و سجل مستلزمات الإنتاج

وحرص فريق عمل الهيئة على تقديم الدعم للعارضين والزائرين وإطلاع الشركات على ما تقدمه الهيئة من خدمات داعمة للمصدرين وخاصة في مجال اصدار  السجلات التجارية مثل  سجل المصدرين و سجل مستلزمات الإنتاج الذى يتيح للمصنعين استيراد الخامات والمعدات مع الحصول على العديد من الامتيازات 

 

كما استقبل فريق العمل عدة استفسارات حول وما تقدمه في مجالي الفحص المسبق قبل الشحن وإصدار شهادات المطابقة للمنتجات كذلك اختبار عينات التعاقد بمعامل الهيئة حيث تمتلك الهيئة منظومة متكاملة من المعامل الكيميائية والصناعية بجميع موانئ الجمهورية.

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كما قدم فريق عمل  الادارة المركزية للواردات الصناعية وغير الصناعية شرح مفصل عن الفحص النوعي للسلع طبقا للمواصفات القياسية بكل صنف بما يتوافق مع القرارات الوزارية واللوائح المخصصة وذلك من اجل حماية المستهلك المصري 

 

إصدار شهادات البيع الحر Free Sale 


وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الحكومية المنوطة بإصدار شهادات البيع الحر Free Sale والتي تثبت ان المنتج المراد تصديره للخارج يتم بيعه وتداوله في السوق المصري.
كذلك جاءت العديد من الاستفسارات حول اصدار شهادات البصمة الكربونية حيث تعتبر الهيئة من الجهات الحكومية الرائدة التي تمتلك وحدة معتمدة للتحقق والمصادقة البيئية وذلك في إطار دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الاخضر

 

 التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين
والجدير بالذكر أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.


وتمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محور رئيسي ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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