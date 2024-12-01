"تحديث الصناعة" يستعرض خدماته مع الشركات المشاركة بمعرض الأثاث والأخشاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:20 صباحاً - عقد فريق عمل مركز تحديث الصناعة عدة اجتماعات على هامش “معرض القاهرة الدولي للأثاث والأخشاب” في دورته التاسعة والمنعقد في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر والذي انتهت فعالياته أمس السبت.





عرض الخدمات الفنية المقدمة من تحديث الصناعة

وبحث فريق عمل المركز خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة وقيادات مصنع ووتك لإنتاج ألواح ألياف متوسطة الكثافة، حيث تم عرض الخدمات الفنية للمقدم من قبل المركز والتي تساهم في تعزيز العملية الإنتاجية للشركة.

وتم الاتفاق على ترتيب زيارة في أقرب وقت لمصنع ووتك لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ورحب قيادات الشركات بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة في كافة الخدمات الفنية التي يمكن الاستفادة منها.

كما تم استقبال عدد من الزائرين في المعرض وتم عرض الخدمات الفنية التي يقدمها المركز لعملائها ومنها منح علامة بكل فخر صنع في مصر، حيث أعرب عدد من الزائرين عن رغبتهم في الحصول على تلك العلامة المسجلة لدى المركز والاستفادة منها.



ويستقطب معرض القاهرة الدولي للأثاث والأخشاب كل عام عشرات الشركات الرائدة في صناعة الأخشاب وماكينات الأخشاب من مختلف دول العالم، ويستعرض مجموعة واسعة من الأعمال القائمة على صناعة الأخشاب والأثاث، وهو ما يتيح أمام الزوار فرصة الاطلاع والتعرف إلى أحدث صيحات الأثاث والمفروشات والديكورات والمنتجات شبه الجاهزة وأقمشة الأثاث.

تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

أطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة.

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعا صناعيا متخصصا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

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