وجاهة على قد الإيد، أرخص 6 سيارات 1600 سي سي بالسوق المصرية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:53 صباحاً - ارتفعت أسعار السيارات بالسوق المصرية خلال الأعوام الماضية بنسبة تتخطى 100%، متأثرة بالأحداث العالمية والمحلية التى أثرت على قطاع الاقتصاد بشكل عام والسيارات بشكل خاص، حيث أوقفت الكثير من المصانع وتقليل الاخرى أعداد إنتاج السيارات بسبب ارتفاع التكلفة.

وفيما يخص محليا الذى تأثر بالفعل بالأحداث السابق ذكرها مما أدى إلى وقف الاستيراد وتغير فى سعر العملة وتقليل مصانع السيارات الأم حصة مصر من السيارات مما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل جنونى خارج عن السيطرة مما جعل حلم اقتناء السيارات بعيدا عن فئات محدودى الدخل وبحث الفئات الأخرى عن سيارات اقتصادية ذات محرك 1600 سى سى.

أرخص 6 سيارات 1600 سى سى متوفرة في السوق المصرية



واستمرت رحلة المستهلك المصري فى البحث عن أرخص 6 سيارات 1600 سى سى متوفرة في السوق المصري خلال تلك الفترة هروبا من اسعار السيارات الحديثة التى تجاوزت أسعارها المليون فيما أعلى متأثرة بالأوضاع العالمية والمحلية التي سبق ذكرها، لذا نوفر على المستهلك البحث على أرخص السيارات ونرصد فى التقرير التالي أرخص 6 سيارات 1600 سى سى متوفرة في السوق المصرية خلال الفترة الحالية، قابلة للتغير وفقا لأوضاع السوق ويتم تحديث الاسعار من قبل الوكلاء، وهى:-

سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024

حصلت السيارة على محرك: 1600 سي سي

قوة: 125 حصان

حصلت السيارة على ناقل حركة: أوتوماتيك 4 سرعات.

يصل سعر السيارة إلى: 689 ألف جنيه.

شيري تيجو 3



حصلت السيارة على محرك: 1600 سي سي

يصل قوة السيارة نحو : 125 حصان

حصلت السيارة على ناقل حركة: أوتوماتيك CVT

يصل سعر السيارة إلى: 830 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا AD موديل 2025

حصلت السيارة على محرك: 1600 سي سي

يصل قوة سيارة هيونداى نحو : 127.5 حصان

حصلت السيارة هيونداى على ناقل حركة: 6SP-AT

يتراوح أسعار السيارة ما بين 890.000 جنيه حتى مليون و50 ألف جنيه.

سيارة رينو داستر



حصلت سيارات رينو على محرك: 1600 سى سى

ناقل حركة: أوتوماتيكي من 6 نقلات

تصل قوة سيارة رينو نحو: 115 حصان

يصل سعر سيارة رينو: 1,190,000 جنيه

سيارة BYD F3



تعبر سيارة بي واي دي F3 موديل 2025، من أرخص السيارات التي طرحت في السوق المصرية مما وصفها البعض بالسيارة الشعبية نظرا لرخص أسعارها، لكنها تحتوى على محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر

تصل قوة سيارة بى واى دى إلى 108 حصان

وعزم دوران 145 نيوتن متر

وناقل حركة مانيوال أوتوماتيك.

ويسجل سعر السيارة BYD F3 مانيوال 520 ألف جنيه

بينما يصل سعر سيارة بى واى دى أوتوماتيك نحو 600 ألف جنيه.



سيارة نيسان صني

تتراوح اسعار سيارات نيسان صني ما بين 695 ألف جنيه حتى 726.500 جنيه

محرك: 1500 سي سي

ناقل حركة اتوماتيك ويدوي

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