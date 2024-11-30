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وصل لـ 7 جنيهات، انخفاض أسعار الزيت في الأسواق - أخبار كلمتك

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وصل لـ 7 جنيهات، انخفاض أسعار الزيت في الأسواق - أخبار كلمتك

وصل لـ 7 جنيهات، انخفاض أسعار الزيت في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 11:32 مساءً - انخفاض أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت اليوم السبت، انخفاضًا في الأسواق، إذ تراوحت الانخفاضات في سعر زجاجة الزيت ما بين 3.5 جنيه و7 جنيهات باختلاف النوع؛ ما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت في المحال التجارية

وعليه «كلمتك» تستعرض أسعار زجاجة الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، إضافة إلى سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة؛ في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس بنحو 4 جنيهات في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 87.7  جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 65 إلى 120 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

5.5 جنيه انخفاضًا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 5.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 95.9 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 70 جنيهًا إلى 130 جنيها للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 105.3 جنيه، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 150 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 109.4 جنيه، بانخفاض 3.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 95 إلى 160 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 56 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 57 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 62 ألف جنيه.
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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 64 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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