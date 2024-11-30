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ارتفاع جديد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

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ارتفاع جديد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:48 مساءً - ارتفع  سعر جرام الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت بقيمة 10 جنيهات داخل الأسواق.

وشهد سعر الجنيه الذهب زيادة فى الأسعار بقيمة 80 جنيها فى التعاملات المسائية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4217 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3690 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3162 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

وسجل الجنيه الذهب 29520 جنيها.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2627.60 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0302 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2627.00 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يقلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 29.78 دولار للأونصة والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.05 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 972.75 دولار.

وقف إطلاق النار فى لبنان 

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مثل الحروب التجارية والصراعات الأخرى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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