مشتريات الأمريكيين في الجمعة البيضاء عبر الإنترنت تسجل 10.8 مليار دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:48 مساءً - أجرى الأمريكيون عمليات شراء كبيرة للسلع المختلفة التى طالتها العروض خلال الجمعة السوداء وذلك بواسطة هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

وبلغت عمليات الشراء فى Black Friday، قيمة 10.8 مليار دولار تقريبًا عبر الإنترنت.

وأظهرت عمليات الشراء المختلفة للأمريكيين عبر الانترنت زيادة كبيرة عن السنوات السابقة فى عمليات الشراء خاصة مستحضرات الكمبيوتر والعناية الشخصية والمجوهرات ومكبرات الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث وآلات الإسبريسو. وذلك وفقا ما أظهر إحصاء محدث من Adobe Analytics.

ارتفاع الانفاق الأميركى عبر الانترنت فى الجمعة السوداء

قالت شركة Adobe، التي تتتبع الأجهزة التي تستخدم برامجها للمساعدة في تشغيل أكثر من تريليون زيارة لمواقع البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، إن الإنفاق الأميركي عبر الإنترنت في يوم الجمعة الأسود ارتفع بنسبة 10.2%.

وأكدت Adobe أنه في عام 2023، أنفق المتسوقون الأميركيون 9.8 مليار دولار عبر الإنترنت يوم الجمعة السوداء، وفي عام 2022، أنفقوا 9.1 مليار دولار.

البضائع الأكثر مبيعا عبر الانترنت فى الجمعة السوداء

وأضافت أن مبيعات الألعاب عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 622% مقارنة بمتوسط ​​المبيعات اليومية في أكتوبر، بينما ارتفعت مبيعات المجوهرات بنسبة 561% والأجهزة بنسبة 476% مقارنة بشهر أكتوبر.

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