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الرئيسية مال واقتصاد

مشتريات الأمريكيين في الجمعة البيضاء عبر الإنترنت تسجل 10.8 مليار دولار - أخبار كلمتك

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مشتريات الأمريكيين في الجمعة البيضاء عبر الإنترنت تسجل 10.8 مليار دولار - أخبار كلمتك

مشتريات الأمريكيين في الجمعة البيضاء عبر الإنترنت تسجل 10.8 مليار دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:48 مساءً - أجرى الأمريكيون عمليات شراء كبيرة للسلع المختلفة التى طالتها العروض خلال الجمعة السوداء وذلك بواسطة هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

وبلغت عمليات الشراء فى Black Friday، قيمة 10.8 مليار دولار تقريبًا عبر الإنترنت.

وأظهرت عمليات الشراء المختلفة للأمريكيين عبر الانترنت زيادة كبيرة عن السنوات السابقة فى عمليات الشراء خاصة مستحضرات الكمبيوتر والعناية الشخصية والمجوهرات ومكبرات الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث وآلات الإسبريسو. وذلك وفقا ما أظهر إحصاء محدث من Adobe Analytics.

ارتفاع الانفاق الأميركى عبر الانترنت فى الجمعة السوداء

قالت شركة Adobe، التي تتتبع الأجهزة التي تستخدم برامجها للمساعدة في تشغيل أكثر من تريليون زيارة لمواقع البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، إن الإنفاق الأميركي عبر الإنترنت في يوم الجمعة الأسود ارتفع بنسبة 10.2%.

وأكدت Adobe أنه في عام 2023، أنفق المتسوقون الأميركيون 9.8 مليار دولار عبر الإنترنت يوم الجمعة السوداء، وفي عام 2022، أنفقوا 9.1 مليار دولار.

البضائع الأكثر مبيعا عبر الانترنت فى الجمعة السوداء

وأضافت أن مبيعات الألعاب عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 622% مقارنة بمتوسط ​​المبيعات اليومية في أكتوبر، بينما ارتفعت مبيعات المجوهرات بنسبة 561% والأجهزة بنسبة 476% مقارنة بشهر أكتوبر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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