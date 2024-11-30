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سعر الجنيه الذهب فى ختام تعاملات شهر نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

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سعر الجنيه الذهب فى ختام تعاملات شهر نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب فى ختام تعاملات شهر نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - شهدتأسعار الجنيه الذهب تحركات كبيرة ما بين صعود وهبوط خلال شهر نوفمبر الجارى حيث وصل الجنيه الذهب إلى مستويات كبيرة خلال اوائل الشهر قبل أن يعود للتراجع والانخفاض فى ختام الشهر.

سجل سعر الجنيه الذهب فى بداية الشهر الجارى نحو 30000 جنيه ووصل إلى أعلى مستوى له خلال الشهر عند مستوى 30800 جنيه.

 وأخذ سعر الجنيه الذهب فى التراجع ثم اختتم الشهر عند مستوى 29440 جنيه.

الاستثمار في السبائك والجنيهات الذهب 

كشف عضو الشعبة العامة للذهب، باتحاد الغرف التجارية، الدكتور ناجي فرج، عن الفروق الجوهرية بين الاستثمار في الذهب عبر شراء سبائك أو شراء جنيهات ذهبية، وأيهما يفضل المستهلك المحلي.

وأكد «فرج» أنه بسبب الفارق بين عيار 21 و24 في مصر يميل المستهلك، الذي يرغب في الادخار إلى شراء السبائك الذهبية ويسأل عليها بالاسم، موضحًا: «من يشتري ذهب بغرض الاستثمار يطلب الذهب البندقي أو السبائك المصنوعة من الذهب عيار 24، ويطلق عليها سبائك الدهب البندقي».

وأشار إلى أن نسبة الذهب في عيار 24 أعلى من عيار 21، ولذلك تصنع السبائك من الذهب عيار 24 في الغالب، أما الجنيهات الذهب فمصنوعة من الذهب عيار 21 بوزن 8 جرامات، وتتميز السبائك بوجود سعر مصنعية بسيط للغاية ولها كاش باك بمقدار نصف هذه المصنعية، أي أنه في حال البيع يخسر المستهلك نصف سعر المصنعية فقط، ليستفيض في التوضيح: «الذهب عيار 24 في مصر لا يتوفر إلا في السبائك أما المشغولات الذهبية فلا يوجد منها إلا عيارات 21 أو 18، وثقافة الناس حتى لو اشترت سبائك تطلبها بندقي وأغلبها المتداول عيار 24.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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