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مكاسب الـ"بيتكوين" تقترب من 40% خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

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مكاسب الـ"بيتكوين" تقترب من 40% خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

مكاسب الـ"بيتكوين" تقترب من 40% خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 05:49 مساءً - حققت العملة الرقمية بيتكوين أفضل أداء خلال الشهر الجارى وذلك بالتزامن مع فوز دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

 

مكاسب البيتكوين الشهرية تقترب من 40%

وتتجه عملة البتكوين في طريقها لتحقيق مكاسب بنسبة 38% لشهر نوفمبر، وفقًا لشركة Coin Metrics، ما يجعل الشهر هو الأفضل منذ فبراير الماضي عندما ارتفعت بنسبة 45% بعد إطلاق صناديق البتكوين المتداولة في البورصة. 

اسعار البتكوين اليوم

وعلى أساس يومي، ارتفعت عملة البتكوين في أحدث مرة بأكثر من 2% إلى 97.081.81 دولارًا. وفي وقت سابق، تم تداوله عند مستوى مرتفع يصل إلى 98.722.00 دولارًا قبل أن تتراجع عن هذه المستويات.

عاصمة العملات المشفرة في الكوكب

 وعبر ترامب عن دعمه للأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في الكوكب" وتكوين مخزون وطني من بيتكوين.

وتدفق أكثر من أربعة مليارات دولار إلى صناديق بتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة منذ الانتخابات، وكان هناك ظهور قوي هذا الأسبوع للتداولات على صندوق بلاك روك المتداول في البورصة، حيث زادت خيارات الشراء على البيع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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