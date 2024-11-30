وزير الاستثمار يبحث مع جمعية شباب الأعمال تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حيث شهد الاجتماع مناقشة سبل تفعيل التواصل مع أعضاء الجمعية من شباب المستثمرين، ودعم استثماراتهم في مختلف القطاعات، كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي ومجتمع الأعمال، خاصةً تعزيز مشاركة الشباب في قيادة منظومة التنمية الاقتصادية في مصر، وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال الشباب.

أهمية دور الشباب في تنمية الاقتصاد الوطني

وأكد وزير الاستثمار أهمية دور الشباب في تنمية الاقتصاد الوطني، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال، ودعم المشاريع الناشئة وتوفير التمويل اللازم لها.

بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار في مصر

واستعرض «الخطيب» أهم الإجراءات المتخذة مؤخرا لتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار في مصر، وكذا محاور العمل لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أهم القرارات التي قامت بها الوزارة مؤخرًا للتيسير على المستثمرين.

حرص الاستثمار على مشاركة القطاع الخاص في عملية الترويج لمصر

وأكد الوزير حرص الاستثمار على مشاركة القطاع الخاص في عملية الترويج لمصر، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لمجتمع الأعمال خاصة شباب المستثمرين.

أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

ومن جانبه، أكد بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال المصريين أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ودعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصاد الوطني.

وقد تطرق الجانبان إلى وضع آلية مستدامة للتواصل مع شباب المستثمرين، وقيام الوزارة بتقديم كافة سبل الدعم لزيادة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، وحل أية تحديات قد تواجه أعمالهم.

كما تم التأكيد على أهمية العمل المشترك بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

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