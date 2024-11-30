أرملة الملحن الراحل محمد رحيم تعلق على حفل تأبينه بدار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

أرملة الملحن الراحل محمد رحيم تعلق على حفل تأبينه بدار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

حقيقة تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائى بسبب المصنفات الفنية - أخبار كلمتك

حقيقة تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائى بسبب المصنفات الفنية - أخبار كلمتك

برشلونة يواصل السقوط في الدوري الإسباني ويخسر من لاس بالماس 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

برشلونة يواصل السقوط في الدوري الإسباني ويخسر من لاس بالماس 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين وسط غزة - أخبار كلمتك

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين وسط غزة - أخبار كلمتك

الفصائل المسلحة في سوريا تزعم سيطرتها على مطار حلب الدولي - أخبار كلمتك

الفصائل المسلحة في سوريا تزعم سيطرتها على مطار حلب الدولي - أخبار كلمتك

الاعلان عن آلية دفع مرتبات هؤلاء - أخبار كلمتك

الاعلان عن آلية دفع مرتبات هؤلاء - أخبار كلمتك

وردنا الآن .. بشرى سارة جديدة بشأن صرف المعاشات - أخبار كلمتك

وردنا الآن .. بشرى سارة جديدة بشأن صرف المعاشات - أخبار كلمتك

للمرة الأولى ... الإعلان عن آلية لدفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

للمرة الأولى ... الإعلان عن آلية لدفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لدعم المنتج المصري.. تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لدعم المنتج المصري.. تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

آخر تحديث، أسعار الذهب اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
آخر تحديث، أسعار الذهب اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

آخر تحديث، أسعار الذهب اليوم السبت 30-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 05:00 مساءً - ننشر أسعار الذهب، اليوم  حالة من الاستقرار في تعاملات اليوم السبت 30-11-2024 داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4205 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3680 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3154 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

وسجل الجنيه الذهب 29440 جنيهًا.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2627.60 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0302 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2627.00 دولارا.

 

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يقلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 29.78 دولار للأونصة والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.05 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 972.75 دولار.

 

وقف إطلاق النار فى لبنان 

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان، الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ أمس الأربعاء.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مثل الحروب التجارية والصراعات الأخرى.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

تخفيضات حقيقية وأنقذت السوق، شعبة الأجهزة الكهربائية تقيم نتائج عروض الجمعة البيضاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق