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خبير يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء بشأن حديثه عن تخفيض قيمة الجنيه - أخبار كلمتك

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خبير يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء بشأن حديثه عن تخفيض قيمة الجنيه - أخبار كلمتك

خبير يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء بشأن حديثه عن تخفيض قيمة الجنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 04:28 مساءً -  وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تصريحه عن سعر الدولار والقلق من إمكانية ارتفاعه مجددا، ومطالبته المصريين بعدم الانزعاج في حالة زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

 

رسالة لرئيس الوزراء بشأن تصريحه تخفيض قيمة الجنيه

 واعتبر الخبير الاقتصادي في رسالته أن رئيس الوزراء لم يكن موفقًا في تصريحاته بشأن الاستعداد لـخفض الجنيه أمام الدولار، مشيرًا إلى أن التحدث عن سعر العملة يقتصر على محافظ البنك المركزي، وأن تحريك سعر الصرف تحكمه متغيرات عديدة. 


وقال هاني توفيق في الرسالة التي وجهها لرئيس الوزراء "تصريح رئيس الوزراء بأن علينا الاستعداد لتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، أسوة بباقي عملات العالم هو تصريح غير موفق شكلًا".


وأضاف هاني توفيق في رسالته الموجهة لـ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "فالتحدث عن سعر العملة يقتصر فقط على محافظ البنك المركزى، وموضوعًا لأن تحرك سعر الصرف صعودًا أو هبوطًا تحكمه متغيرات عديدة ليس ضمنها، محاكاة العملات الأخرى."

 

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مدبولي يوجه رسالة للمصريين بشأن سعر الصرف

 الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه رسالة للمصريين، الخميس الماضي، بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، وقال، في مؤتمر صحفي: "إنه يتابع ما ينشر وما يثار بالبرامج التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سعر الدولار والقلق من إمكانية ارتفاعه مجددًا"

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، كلمتك
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، كلمتك


 وأكد مصطفى مدبولى على "التزام مصر بسياسة سعر الصرف المرن"، قائلًا: "اتفقنا على أنه لن يكون هناك تقييد لحركة الدولار، وأن يكون سعر الصرف مرنًا".
 

وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى وجود "احتمالية زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه مستقبلًا"، قائلًا إن: "العملة الأمريكية أصبحت أقوى بعد الانتخابات ونجاح الرئيس المنتخب دونالد ترامب."

 

لا تنزعجوا من زيادة سعر صرف الدولار

وتابع مصطفى مدبولي "ما حدث في العالم كله أنه بعد الانتخابات الأمريكية ونتيجتها أصبح الدولار قويًا أمام كل العملات، سواء اليورو أو الجنيه الاسترليني، والجنيه المصري جزء من منظومة عالمية موجودة، وطبيعي أن تحدث هذه النوعية من الحركة".

تصريحات رئيس الوزراء بشأن سعر الصرف، كلمتك
تصريحات رئيس الوزراء بشأن سعر الصرف، كلمتك


 ووجه مدبولي رسالة للمصريين طالبهم فيها "بعدم الانزعاج في حالة زيادة سعر صرف الدولار، ثم عودة انخفاضه مرة أخرى"، قائلًا: "لا تنزعجوا إذا حدثت زيادة، نحن نتحرك في إطار سوق حرة وعرض وطلب، وأهم شيء عدم تأخير أي متطلبات.. والتجارة والصناعة تأخذ مستلزماتها".
الجدير بالذكر أن سعر صرف الجنيه يقترب، حاليًا، من حاجز الـ50 جنيهًا، بعد ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند حاجز 48 جنيهًا لعدة أشهر، وسجل في آخر سعر له نحو 49.78 جنيهًا للدولار. 
وبدأت عملية التراجع في سعر صرف الدولار بنهاية شهر أكتوبر، حيث وجه البنك المركزي البنوك العاملة في مصر بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية، والتي كان يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، ما أدى لزيادة الطلب على الدولار. 
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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