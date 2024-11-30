أرملة الملحن الراحل محمد رحيم تعلق على حفل تأبينه بدار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

أرملة الملحن الراحل محمد رحيم تعلق على حفل تأبينه بدار الأوبرا المصرية - أخبار كلمتك

حقيقة تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائى بسبب المصنفات الفنية - أخبار كلمتك

حقيقة تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائى بسبب المصنفات الفنية - أخبار كلمتك

برشلونة يواصل السقوط في الدوري الإسباني ويخسر من لاس بالماس 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

برشلونة يواصل السقوط في الدوري الإسباني ويخسر من لاس بالماس 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين وسط غزة - أخبار كلمتك

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين وسط غزة - أخبار كلمتك

الفصائل المسلحة في سوريا تزعم سيطرتها على مطار حلب الدولي - أخبار كلمتك

الفصائل المسلحة في سوريا تزعم سيطرتها على مطار حلب الدولي - أخبار كلمتك

الاعلان عن آلية دفع مرتبات هؤلاء - أخبار كلمتك

الاعلان عن آلية دفع مرتبات هؤلاء - أخبار كلمتك

وردنا الآن .. بشرى سارة جديدة بشأن صرف المعاشات - أخبار كلمتك

وردنا الآن .. بشرى سارة جديدة بشأن صرف المعاشات - أخبار كلمتك

للمرة الأولى ... الإعلان عن آلية لدفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

للمرة الأولى ... الإعلان عن آلية لدفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لدعم المنتج المصري.. تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لدعم المنتج المصري.. تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

لهذه الحالات، قيمة الغرامات على حسابات التوفير في بنك مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لهذه الحالات، قيمة الغرامات على حسابات التوفير في بنك مصر - أخبار كلمتك

لهذه الحالات، قيمة الغرامات على حسابات التوفير في بنك مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 04:12 مساءً - يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول الحالة التي يسمح فيها بتطبيق غرامة على حسابات التوفير في الفروع.

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه ومنها إرسال الأموال وتحويلها واستلامها عبر فروع البنك المتنوعة.

ومن جانب آخر حدد بنك مصر أنه يتم فرض غرامة في حالة أن الرصيد أقل من 1500 جم في حساب التوفير للعملاء.

وجاء ذلك توضيحا على أسئلة عملاء البنك حول الحد الأدنى الواجب تواجده في حساب التوفير لعدم فرض أي غرامات عليهم.

 

تفاصيل حساب توفير المنجز من بنك مصر

يقدم بنك مصر العديد من الخدمات المصرفية في المعاملات الإسلامية، ومنها حساب توفير المنجز.

ويحرص بنك مصر على تقديم كافة الخدمات المصرفية لعملائه، بما يتناسب مع توجهات وأفكار هؤلاء العملاء. 

 

تفاصيل حساب توفير المنجز 

وتستعرض “كلمتك” خلال السطور القادمة تفاصيل حساب توفير المنجز من بنك مصر.

 

 حساب توفير المنجز

حساب توفير "المنجز" من بنك مصر هو طريقة ميسرة للحصول على معدل عائد تنافسى للعميل على أمواله مع إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية، وذلك وفقا للضوابط الشرعية الإسلامية.

يتم فتح الحساب مجانًا، وبحد أدنى رصيد 100 جنيه مصري.

الحصول على عائد مميز يصرف بشكل شهري.

إعفاء من المصاريف الدورية المطبقة على الحساب خلال العام الأول، مع إعفائك من 50% من المصاريف بدءًا من العام الثاني.

إصدار بطاقة خصم فوري للسنة الأولى مجانًا مع إعفائك من 50% من مصاريف التجديد المعلنة بدءًا من العام الثاني.

 

سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل من خلال الخدمة الصوتية المقدمة من بنك مصر من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19888.

إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصمًا من حساب العميل وإضافة العائد للحساب تلقائيًا.

ويطور بنك مصر باستمرار في الخدمات التي يقدمها للعملاء وبما يتناسب مع جميع الفئات العمرية ورغباتهم كما يتم زيادة الاعتماد علي التطور التكنولوجي عبر الموبايل البنكي والانترنت البنكي دعما لفكرة الشمول المالي وتنفيذا لتوجيهات البنك المركزي في ذلك الشأن.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

1580 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق