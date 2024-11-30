خبير اقتصادى يكشف سعر صرف الدولار فى البنوك الفترة المقبلة ومصير السوق السوداء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 30 نوفمبر 2024 10:25 صباحاً - تحرير سعر الصرف، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، معقبا على تصريح رئيس الوزراء بشأن سعر صرف الدولار، مؤكدا على أن التصريحات تعني أن سعر صرف الدولار يتمتع بالمرونة بحيث يرتفع وينخفض وفقا للعرض والطلب وليس ثابتا عند رقم محدد كما كان سابقا، موضحا أن الارتفاع الطفيف الذي حدث في سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية هو أمر طبيعي، فمنذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وسعر صرف الدولار مستقر ويتحرك ما بين 47 وحتى أقل من 50 جنيها، وهذا يؤكد استقرار سعره ولا يوجد ما يدعو للمضاربة أو لعودة السوق الموازية أو ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية.

خبير اقتصادي: سياسة سعر الصرف المرن نجحت في إنعاش الاقتصاد

التوقعات تشير إلى استقرار سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة

كما أوضح غراب أن التوقعات تشير إلى استقرار سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة عند المستويات الحالية ولن يرتفع أكثر من الحدود الحالية، خاصة مع تزايد السيولة النقدية التي تدخل مصر منها زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي كل شهر عن الشهر الذي قبله حيث بلغ قرب 47 مليار دولار، إضافة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج والذي تزيد كل شهر بنسبة كبيرة ومن المتوقع أن تحقق زيادات كبيرة خلال العام الحالي، إضافة لزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، إضافة إلى التوقع بدخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع السياحي والصناعي مثل الاستثمارات القطرية والكويتية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية والتي ستزيد من السيولة الدولارية التي تدخل البلاد، ولذلك لا يوجد ما يدعو للقلق خلال الفترة الحالية والشهور المقبلة.



لا يوجد ربط بين حديث رئيس الوزراء ووجود تعويم قريب لسعر الصرف

وأضاف غراب أنه لا يوجد ربط بين حديث رئيس الوزراء ووجود تعويم قريب لسعر الصرف، حيث إن البنك المركزي بدأ ولايزال في تنفيذ تلك السياسات منذ فترة، وبالفعل نجح في القضاء على السوق السوداء بعد تطبيق سعر مرن للصرف.

وتابع غراب قائلا: من الحلول السريعة لإنعاش الاقتصاد وإحداث الاستقرار المنشود لـسعر الصرف هو ضخ سيولة نقدية فى شرايين الاقتصاد، مشيرا إلى أن سياسة سعر الصرف المرن نجحت في إنعاش الاقتصاد، والخروج من أزمة الدولار والثبات لفترة عند حد معين له.

حقيقة وجود تحركات في سعر صرف الدولار الفترة المقبلة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد كشف عن حقيقة وجود تحركات في سعر صرف الدولار الفترة المقبلة وتخطيه الـ50 جنيها.

وأكد “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بدمياط الأسبوع المنتهى: "لن يكون هناك تقييد لحركة الدولار وملتزمون بسعر صرف مرن".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.