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التضخم يحد من حماسة الأمريكيين لعروض البلاك فرايداي - أخبار كلمتك

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التضخم يحد من حماسة الأمريكيين لعروض البلاك فرايداي - أخبار كلمتك

التضخم يحد من حماسة الأمريكيين لعروض البلاك فرايداي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:40 مساءً - ينتظر الأمريكيون يوم التسوّق الشهير بالجمعة الأسود أو بلاك فرايداي حيث تنطلق فعالياته اليوم، ويأتي مباشرة بعد عيد الشكر، العطلة الرسمية في الولايات المتحدة.

انطلاق موسم التسوق الخاص بأعياد نهاية السنة

ويشكل "بلاك فرايداي" الذي يلي يوم الخميس، الذي يُحتفل فيه بعيد الشكر، انطلاقة لموسم التسوق الخاص بأعياد نهاية السنة في الولايات المتحدة.

افتتاح لعطلة نهاية أسبوع طويلة من العروض الترويجية

ويمثل يوم التسوق الخاص «البلاك فرايدي» افتتاحا لعطلة نهاية أسبوع طويلة من العروض الترويجية.

توقعات أن يكون الأمريكيين أكثر تريثًا في الأنفاق

ولكن بسبب التضخم المرتفع، يُتوقَّع هذه السنة خلال يوم البلاك فرايدي أن يكون المستهلك الأمريكي أكثر تريّثا في إنفاق الأموال، بسبب تأثر القدرة الشرائية.

عروض البلاك فراي داي، كلمتك

المستهلكون باتوا أكثر اهتماما وتركيزا على الأسعار والتخفيضات

ويقول فيفيك بانديا، المحلل لدى شركة "أدوبي ديجيتال إنسايتس"، إنّ المستهلكين "باتوا أكثر اهتماما وتركيزا على الأسعار والتخفيضات" مما كانوا عليه في السنوات السابقة.

تراجع القدرة الشرائية متأثرة بارتفاع التضخم

وأضاف «بانديا»  أن قدرتهم الشرائية تراجعت بفعل التضخم الذي شهدته أميريكا مباشرة بعد جائحة كوفيد-19 قبل أن يشهد تراجعا تدريجيا.

ماذا لو عاد معدل التضخم إلى مستوى مقبول؟

واستطرد قائلًا: «حتى لو عاد معدل التضخم إلى مستوى مقبول، فلن تعاود الأسعار الانخفاض، موضحا أنها الآن أعلى بنسبة تزيد عن 20 % في المتوسط عما كانت عليه في يناير 2020.

المستهلكون باتوا يبحثون عن العروض الجيدة

وقال «بانديا»: إن المستهلكين باتوا يبحثون عن العروض الجيدة. وخلال السنوات الأخيرة، بدأت بعض الشركات منها "تارجت" تطرح عروضها الترويجية الخاص بـ"الجمعة الأسود" بدءا من أكتوبر.

المستهلكون أصبحوا يولون أهمية أكبر للسعر

وأضاف: «نلاحظ أنّ المستهلكين أصبحوا يولون أهمية أكبر للسعر، ويستجيبون بشكل كبير للعروض الترويجية أو المتعلقة بالمناسبات».

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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