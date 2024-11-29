بـ 2.8 مليون جنيه، الجمارك تضبط كمية من الخمور والسجائر المهربة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:51 مساءً - نجحت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك في تحرير محضر تهرب وضبط لكمية كبيرة من زجاجات الخمور والسجائر المهربة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

محل تجاري لبيع الخمور والسجائر المهربة

يأتي ذلك في إطار جهود إدارة مكافحة التهرب الجمركي الحثيثة لحماية الاقتصاد الوطني، وأنه بناء على معلومات سرية بقيام محل تجاري لبيع الخمور والسجائر المهربة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بمنطقة المقطم بالقاهرة.

ضبط كمية كبيرة من الخمور المهربة والأجنبية الصنع

وعليه تم تشكيل لجنة جمركية وبحضور مدير مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين والتوجه للمكان المذكور حيث تم ضبط كمية كبيرة من الخمور المهربة والأجنبية الصنع وغير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

2.8 مليون جنيه قيمة التعويضات الجمركية المستحقة

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة على الكمية المضبوطة من الخمور والسجائر نحو مليونا و٨٠٠ ألف جنيه مصري.

طلب تصالح وجاري تسديد جميع الضرائب والغرامات الجمركية

كما تم تحرير محضر ضبط جمركي، وتقدم المتهم بطلب تصالح وجاري سداد جميع الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية المستحقة.

مواصلة مكافحة الجرائم التي تؤثر سلبا على الاقتصاد

وتؤكد مصلحة الجمارك عزمها على مواصلة مكافحة هذه الجرائم التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري وتضر بالمواطن، من خلال تعزيز الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وتطوير الأنظمة الرقابية، للحفاظ على المال العام.

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