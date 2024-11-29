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الأحمر يبدأ من 137 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

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الأحمر يبدأ من 137 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

الأحمر يبدأ من 137 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:17 مساءً - أسعار البيض، اليوم الجمعة، سجلت أسعار البيض اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024؛ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، وتشمل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«كلمتك» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

والبداية مع أسعار البيض في المجمعات الإستهلاكية والمنافذ؛ بلغ  سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض 

وفي نفس السياق؛ أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ الاتفاق على توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، لـ 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسليم 150 جنيهًا للطبق.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

طرح البيض في السلاسل الغذائية بسعر 150 جنيهًا

ويتضمن اتفاق اتحاد منتجي الدواجن مع السلاسل الغذائية المعلنة؛ أن تقوم هذه السلاسل بطرحه للجمهور بسعر 150 جنيهًا للطبق، وتحمل تلك السلاسل فارق التكاليف.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 134 جنيهًا و140 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 135 إلى 142 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في  بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 137 جنيهًا إلى 142 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 138 جنيهًا إلى 143 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن  سعر كرتونة  البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 124 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الجمعة في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 126 جنيهًا إلى 128 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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