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البتكوين تقترب من 100 ألف دولار مع انقسام حول مستقبلها - أخبار كلمتك

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البتكوين تقترب من 100 ألف دولار مع انقسام حول مستقبلها - أخبار كلمتك

البتكوين تقترب من 100 ألف دولار مع انقسام حول مستقبلها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:45 مساءً - تقترب رائدة العملات المشفرة البتكوين من مستوى 100 ألف دولار هذا الأسبوع، وفي أعلى مستوياتها، اقتربت على بعد أقل من 1000 دولار، لكن تلك الذروة اختلت بالنسبة للعملة المشفرة، وسط انقسام بين الاستراتيجية حول مستقبلها.

تراجع بتكوين أدنى مستوى عند 90 ألف دولار يوم الثلاثاء

وتراجعت البتكوين إلى أدنى مستوى عند 90.702.27 دولارًا يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يرتفع ليتداول عند حوالي 96.150 دولارًا اليوم.

أسباب انخفاض سعر البتكوين 

ومن أسباب انخفاض سعر البتكوين الثلاثاء الماضي؛ هو أن المستثمرين استفادوا من السعر المرتفع غير المسبوق للبتكوين، مما أدى إلى زيادة المعروض. 

توزيع كميات كبيرة من عملات البتكوين في الارتفاع الأخير

وكتب أندريه دراجوش، رئيس قسم الأبحاث في أوروبا في شركة إدارة الأصول التي تركز على العملات المشفرة "بيتوايز"، في مذكرة بحثية تمت مشاركتها يوم الاثنين الماضي: «بدأ حاملو العملات على المدى الطويل في توزيع كميات كبيرة من عملات البتكوين في الارتفاع الأخير».

قدرة عملة البتكوين على الوصول إلى الإنجاز 

وأضاف: أن هناك أسباب أكثر جوهرية تجعل بعض الاستراتيجيين غير متأكدين من قدرة عملة البتكوين على حشد القوة الكافية للوصول إلى هذا الإنجاز المكون من ستة أرقام.

مستوى 100 ألف دولار أصبح عقبة كبيرة لتحقيق المكاسب

ومن جهته؛ قال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في شركة الوساطة التجارية Trade Nation، إن مستوى 100 ألف دولار «يبدو كما لو أنه أصبح عقبة كبيرة، إن لم يكن حاجزًا، لتحقيق المزيد من المكاسب».

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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