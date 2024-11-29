مشاهير العرب - «ولا بفتكرك».. رامي جمال يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ولا بفتكرك».. رامي جمال يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله | صورة - أخبار كلمتك

أرض الخيال يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة، وهذه تفاصيل جوائز الفيلم القصير بمهرجان الفيوم - أخبار كلمتك

أرض الخيال يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة، وهذه تفاصيل جوائز الفيلم القصير بمهرجان الفيوم - أخبار كلمتك

ارتفاع المؤشرات الأمريكية، وداو جونز يسجل أفضل أداء منذ نوفمبر 2023 - أخبار كلمتك

ارتفاع المؤشرات الأمريكية، وداو جونز يسجل أفضل أداء منذ نوفمبر 2023 - أخبار كلمتك

مئات الإسرائيليات يتظاهرن في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

مئات الإسرائيليات يتظاهرن في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

المرصد السوري يكشف سيطرة الفصائل المسلحة على 5 أحياء غرب حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

المرصد السوري يكشف سيطرة الفصائل المسلحة على 5 أحياء غرب حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

تخفيضات 30% على اللحوم والدواجن، إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

تخفيضات 30% على اللحوم والدواجن، إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تجربة ديمقراطية متميزة في الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تجربة ديمقراطية متميزة في الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

إطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء - أخبار كلمتك

إطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة مسجلًا خسارة أسبوعية 3% - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة مسجلًا خسارة أسبوعية 3% - أخبار كلمتك

تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة مسجلًا خسارة أسبوعية 3% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:20 مساءً - تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية بأكثر من 3%، مع انحسار المخاوف بشأن تضرر الإمدادات جراء الصراع بين حزب الله اللبناني والكيان الصهيوني واحتمال زيادة الإمدادات خلال العام المقبل.

تحركات أسعار النفط في السوق العالمي

وعن أبرز التحركات في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 45 سنتا أو بنسبة 0.6% إلى 72.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:14 بتوقيت جرينتش.

انخفاض العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط

 فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو بنسبة 0.2 % مقارنة بسعر إغلاق يوم الأربعاء إلى 68.68 دولار. 

ويشار إلى أن أمس الخميس كان عطلة في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة عيد الشكر.

أسعار النفط خلال الأسبوع

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3% حتى الآن، على أساس أسبوعي، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.7%.

توقعات بفائض المعروض من النفط في 2025

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضا في المعروض بما يربو على مليون برميل يوميا، أي ما يعادل أكثر من 1% من الإنتاج العالمي، خلال عام 2025.

تحالف أوبك + يرجئ اجتماعه في ديسمبر المقبل

وأعلن تحالف أوبك+، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، تأجيل اجتماعه المقبل بشأن سياسة الإنتاج إلى يوم 5 ديسمبر بعدما كان من المقرر عقده في الأول من الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يمدد الاجتماع تخفيضات إنتاج التحالف.

تمديد التخفيضات الحالية لن يكون كافيًا

وقال محللون في مؤسسة "بي.إم.آي" في تقرير: «على الرغم من أننا نتوقع أن تختار مجموعة أوبك+ تمديد التخفيضات الحالية إلى العام الجديد، فلن يكون هذا كافيا لتبديد تأثير فائض الإنتاج كليا والذي نتوقعه للعام المقبل».

توقعات بوصول متوسط ​​سعر خام برنت 74.53 دولار للبرميل في 2025

وفي نفس السياق؛ أظهر استطلاع لرويترز شمل 41 محللا أن متوسط ​​سعر خام برنت قد يبلغ 74.53 دولار للبرميل في 2025، في تعديل بالخفض للشهر السابع على التوالي في استطلاعات رويترز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

تعرف على خدمات الإنترنت البنكي لعملاء بنك مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق