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سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الجمعة في الأسواق - أخبار كلمتك

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سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الجمعة في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الجمعة في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:31 مساءً -  سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة، الموافق 29 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن اليوم والشركات المنتجة للكتاكيت.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 28.5 إلى 33 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 25 و25.5 جنيه.

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سعر البط اليوم في بورصة الدواجن والطيور، كلمتك

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

وتستعرض «كلمتك» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر؛ في السطور الآتية:

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 20 إلى 21 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو بين 19 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6 جنيهات إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 12 جنيها إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 14 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 59 جنيهًا.
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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك
  • تراوح سعر كتكوت أربو من 37  إلى 38.5 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 36 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 33 إلى 42 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 35 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 37 جنيهًا.
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سعر البط اليوم في بورصة الدواجن والطيور، كلمتك

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 51 إلى 52 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 28 إلى 29 جنيهًا.
  3. تراوح سعر بط بغال محلي من 58 إلى 59 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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