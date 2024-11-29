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هل يتيح البنك الزراعي قروضا بضمان الأوعية الادخارية؟ - أخبار كلمتك

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هل يتيح البنك الزراعي قروضا بضمان الأوعية الادخارية؟ - أخبار كلمتك

هل يتيح البنك الزراعي قروضا بضمان الأوعية الادخارية؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:15 مساءً - يتيح البنك الزراعي خدمات التمويل في 2024 بأنماط متعددة للعملاء والذين يمكنهم الحصول على تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية في 2024 سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير بما يوازي %80 من قيمة رصيد الأوعية الادخارية مع إمكانية السداد على أقساط شهرية من عائد مدخراتهم.

وتصل مدة التمويل في قرض البنك الزراعي بضمان الأوعية الادخارية بحد أقصى 10 سنوات بشرط تجديد الوعاء الادخاري حتى نهاية مدة التمويل.

 

مميزات قرض الأوعية الادخارية للبنك الزراعي 

بدون ضامن.

تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

سرعة في إجراءات منح القرض.

أسعار فائدة تنافسية.

إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

بدون مصروفات إدارية.

 

المستندات المطلوبة في قرض الأوعية الادخارية 

مستند الوعاء الادخاري.

طلب تمويل.

بطاقة الرقم القومي.

تطبق الشروط والأحكام.

ارتفاع تكاليف الإنتاج 

ونظرًا لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات يقوم البنك الزراعي  بمراجعة الفئات التسليفية أولًا بأول لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج ومؤخرًا قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل بنسب تتراوح بين 25 % و70 % من التكلفة الإنتاجية للمحصول.

وتتنوع القروض الزراعية بين قروض قصيرة الأجل لتمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام وقروض متوسطة وطويلة الأجل لتمويل المحاصيل التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ويستهدف البنك الزراعي صغار المزارعين.

 

خصائص قرض البنك الزراعي للفلاحين

سعر العائد في قرض البنك الزراعي 

5% للمحاصيل المدعمة

سعر الإقراض من البنك المركزي + 5% للمحاصيل الغير مدعمة

 

مميزات قرض البنك الزراعي 

تغطية تكاليف الإنتاج للمحاصيل الحقلية والبستانية

يتم منح تمويل الإنتاج النباتي بنسبة 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة للمحاصيل الزراعية لكل من أراضي الوادي القديم والأراضي الصحراوية التي تم استكمال البنية الأساسية اللازمة لزراعاتها.

يتم تمويل المحاصيل المحملة على زراعات أساسية وكذلك البساتين الغير مثمرة بواقع 25 % من قيمة الفئة التسليفية المقررة للمحصول المحمل

تسهيلات في السداد

فترة سماح في بداية التمويل

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الحيازة الزراعية

بطاقة الخدمات الزراعية

إقرار من المزارع ببيان المحاصيل

بطاقة الرقم القومي للعميل (سارية)

 

قروض تمويل الإنتاج النباتي قصير الأجل:

تستهدف تمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ومن المحاصيل الحقلية والخضر سواء المنزرعة في الحقل المكشوف أو تحت الأنفاق الخندقية أو الصوب الزراعية (بنجر السكر– خدمة بساتين الفاكهة – النباتات الطبية والعطرية– نباتات الزينة وإنتاج الشتلات وزهور القطف -.....الخ) تستهدف تمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ومن المحاصيل الحقلية والخضر سواء المنزرعة في الحقل المكشوف أو تحت الأنفاق الخندقية أو الصوب الزراعية (بنجر السكر– خدمة بساتين الفاكهة– النباتات الطبية والعطرية– نباتات الزينة وإنتاج الشتلات وزهور القطف -.....الخ )

 

قروض تمويل الإنتاج النباتي متوسطة وطويلة الأجل:

تستهدف تمويل المحاصيل التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ومن أهمها ( قروض قصب السكر/ إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير البساتين ومشاتل الفاكهة / نباتات الزينة / النباتات الطبية والعطرية / إنشاء معامل تربية الأنسجة لإنتاج الشتلات، وأية أنشطة زراعية مشابهة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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