خبراء سيارات: طرح باص كهربائي بقدرة 600 كيلو وات قريبا في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:48 مساءً - تحرص الحكومة المصرية على النهوض بصناعة السيارات من خلال اتساع حجم الإنتاج المحلي وسد احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض للخارج، وذلك يوفر العملة الصعبة ويضع مصر على قوائم التصدير المنتج لمختلف دول العالم ومواجهة التحديات التي تواجه الصناع.

تحدي بارز يقع أمام قطاع النقل

وقال محمد عسكر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات، إن هناك تحديًا بارزًا يقع أمام قطاع النقل، والذي يكمن في استكمال خارطة 2030 التي تتبناها الدولة المصرية، ووضعها على قوائم التصدير للخارج لكي توفر العملة، بالإضافة إلى ذلك عودة مصنع النصر للسيارات من جديد يجدد طاقة الأمل لدى صناع السيارات.

ابتكار سبل جديدة للتنقل الأخضر بات خيارًا لا مفر منه

ومن جانب آخر قال المهندس خالد الجيوشي،خبير النقل، إن الشركات أصبحت تعكف على تنفيذ عدد من المشروعات الداعمة لقطاع النقل التشاركي والتنقل الأخضر، مشددا على أهمية دعم الاتجاه نحو تبنّي سبل التنقل الأخضر، مما يسهم في زيادة الحفاظ على البيئة، خاصة أن ابتكار سبل جديدة للتنقل الأخضر بات خيارًا لا مفر منه، ولفت إلى أن هناك بعض الشركات أسهمت في تحويل عدد من باصات هيئة النقل العام المتهالكة للعمل بالغاز الطبيعي، منوهًا بأن عمليات التحويل استغرقت ما يقرب من عام.

حق تحويل وتعديل ما يقرب من 600 أتوبيس للعمل

وأوضح الجيوشي، أن بعض الشركات حصلت على حق تحويل وتعديل ما يقرب من 600 أتوبيس للعمل من خلال الغاز لصالح هيئة النقل العام، موضحا أن شركات تعمل حاليًّا على تصنيع باص كهربائي بقدرة بطارية 600 كيلووات، على أن يتم طرحه قريبًا.

ويستقبل السوق المصري السبت المقبل، السيارة السيدان، والتي تطرح لأول مرة في مصر، وذلك في إطار تنوع طرازات السيارات التي تطرح في مصر ومخاطبة فئات جديدة من المستهلكين.

مواصفات محركات سيارات MG 7.

تتوفر السيارة بمحركات سعة 1800 سي سي و2500 سي سي بشاحن توربيني.

وظهر الجيل الثاني من السيارة في عام 2022 وهو الجيل الذي سيطرح في مصر سواء بمحرك 1500 أو 2000 سي سي تيربو بقوة 185 حصان أو 261 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر أو 405 نيوتن متر. وتتصل المحركات بناقل حركة أوتوماتيك 7 أو 9 سرعات وجر أمامي.

مواصفات تصميم سيارات MG 7

وتأتي السيارة بمزيج من التصميم الراقي والعديد من مزايا التصميم ومواصفات أمان وتقنيات متطورة كما توفر تصميم داخلي مستقبلي وأبواب بدون اطار وجناح أوتوماتيكي ونظام انارة متطور ومصابيح أمامية ليد وشبكة أمامية كبيرة وعجلات 19 بوصة وجناح خلفي.

وحصلت السيارة علي أحدث التكنولوجيا المستقبلية، وتعتبر سيارة إم جي 7 معيار جديد للابتكار في التقنية وتدمج الاتصال والمعلومات والمحتوى في وحدة تحكّم متكاملة من شاشات لمس متعددة ومحطات شحن لاسلكية.

وسائل وسائل الأمان والسلامة لسيارات MG 7

وصُنعت سيارة إم جي 7 وفق أعلى معايير السلامة لتوفر راحة بال مع مزايا الأمان والسلامة المتقدمة، والتي تضمن نظام E-LSD لمنع الانزلاق مما يعزز لقيادة آمنة في جميع الحالات، بالإضافة إلى نظام التعليق المطوّر mCDC والذي يتيح اختيار وضعية القيادة المناسبة.

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