أول بيان رسمي من البريد عن سبب تأجيل بيع كراسات الإسكان الاجتماعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - قرر البريد المصري وقف بيع كراسات الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين الإعلان الخامس" خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين ١ و٢ و٣ ديسمبر ٢٠٢٤؛ وذلك بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات لكبار السن على مستوى الجمهورية.

موعد استئناف بيع كراسة الإسكان الاجتماعي

وأوضحت هيئة البريد على أن يتم استئناف عملية بيع الكراسات يوم الأربعاء الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢٤، كما تقرر مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد حتى يوم الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

وقالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن قرار وقف بيع الكراسات خلال فترة صرف المعاشات، يأتي في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على كبار السن من أصحاب المعاشات، وتوفير الفرصة الكاملة لعمليات صرف معاشات شهر ديسمبر للمستفيدين بكل سهولة ويسر، ومنع حدوث أي تزاحم أو تكدس داخل مكاتب البريد قد يعرض حياة المواطنين للخطر".

أوضحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن مكاتب البريد شهدت إقبالًا كبيرًا على شراء كراسات الإسكان، مما يستدعي اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة كبار السن من أصحاب المعاشات، وتجنب أي ازدحام قد يعيق عملية صرف المعاشات، بما يضمن تقديم خدمة صرف المعاشات لكبار السن في جميع المحافظات بالجودة المطلوبة.

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