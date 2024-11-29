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خبراء الضرائب: 6 مقترحات لحل أزمة المصانع المتعثرة - أخبار كلمتك

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خبراء الضرائب: 6 مقترحات لحل أزمة المصانع المتعثرة - أخبار كلمتك

خبراء الضرائب: 6 مقترحات لحل أزمة المصانع المتعثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:15 مساءً -  أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استراتيجية مصر حتى 2030، تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.

 

مقترحات لحل أزمة المصانع المتعثرة

 وقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الصناعة هي عصب الاقتصاد القومي، وأحد أهم عوامل النمو الاقتصادي، حيث ساهمت العام الماضي بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي ووفرت 3.2  مليون فرصة عمل، وبذلك يكون القطاع الصناعي هو الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للشباب.

 

وقال إن الحكومة تعطي أولوية لحل أزمة المصانع المتعثرة وفقا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء و5800 مصنع قائم ولا يعمل.

 

تحرير سعر الصرف أدى إلى تآكل رأس المال العامل

وقال عبد الغني إن هناك عدة أسباب للتعثر أولها أن تحرير سعر الصرف أدى إلى تأكل رأس المال العامل وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة فضلا عن ارتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة الفائدة على القروض.

 وأشار إلى أن من أسباب التعثر أيضا الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوى مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية وتصاعد غرامات التأخير فضلا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.

 

إيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظا على ما تم ضخه من استثمارات وحماية لحقوق العمال، خاصة أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات ويمكن أن يبدأ الإنتاج في نصف المدة التي يستغرقها بناء مصنع جديد.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نقدم 6 مقترحات للمساهمة في حل أزمة المصانع المتعثرة وهي كالتالي:
* توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام. 
* جدولة مديونيات البنوك  مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية. 
* إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية. 
* زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج. 
* حماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
* توفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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