تفاصيل خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية في البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:42 مساءً - يقدم البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، لعملائه العديد من الخدمات المتنوعة التي يحرص بها على إرضاء جمهور عريض من العملاء.

ولعل في مقدمة تلك الخدمات التي يحرص البنك التجاري الدولي CIB على تقديمها هي خدمات المدفوعات الإلكترونيـة اللاتلامسـية Contactless Payments على جميع بطاقات CIB الائتمانية والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.

خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية

وتتيح خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية لعملاء CIB بتجربة تسوق سريعة وسهلة الاستخدام وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك التي تتبلور في دمج أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المصرفية بباقة المنتجات والخدمات التي صممت خصيصًا لتزويد عملائه بتجربة متميزة.

ويتطلب استخدام البطاقات المزودة بهذه الخاصية تمرير البطاقة أعلى نقاط البيع الإلكترونية، وسيتأكد العميل من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقطة البيع الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، لن تتطلب المعاملات التي تقل عن 300 جنيه مصري إدخال الرقم السري للبطاقة (PIN)، فسوف يقوم العملاء بتمرير البطاقة فقط.



أما العمليات التي تزيد قيمتها عن هذا المبلغ سوف تتطلب من العميل إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة (PIN)، وسوف يحصل العميل في هذه الحالة على إيصال ببيانات عملية الشراء، وسيتلقى العميل رسالة قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء لمزيد من الحماية.

مزايا ماكينات الصراف الآلي في CIB

وعلى جانب آخر تشهد ماكينات الصراف الآلي في البنك التجاري الدولي تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية حيث يحرص البنك على تحديث الخدمات لإرضاء شرائح العملاء.

وتتميز أجهزة الصراف الآلي في البنك التجاري الدولي CIB بما يلي:

تعمل من خلال شاشة باللمس.

تعرض القوائم على شكل أيقونات.

تمكن المستخدم من التنقل والمرور على كل جزء من أجزاء الشاشة.

وبشكل عام فإن ماكينات الصراف الآلي في التجاري الدولي CIB تقدم تجربة مصرفية تتسم بسهولة الاستخدام للوظائف والخيارات المتاحة مماثلة لاستخدام العميل للهواتف الذكية، مما يساعد في تقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات.



يشار إلى أن بنك التجاري الدولي CIB قام بإطلاق رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN عبر ماكينات الصراف الآلي المحدثة التابعة لـ CIB والتي تعمل من خلال الاستعانة بتلك التقنية لتمكين العميل من الحصول على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN وطباعته من خلال ماكينة الصراف الآلي.

يقدم البنك التجاري الدولي العديد من الخدمات المتنوعة لعملائه بما يضمن جذب شرائح عديدة منهم.

ولعل في مقدمة تلك الخدمات إجراء المعاملات التحويلية بالعملة الأجنبية وفق عدد من الضوابط والمحددات التي وضعها المسئولين في البنك.

تشمل قائمة الخدمات والمعاملات المسموح بها بالعملة الأجنبية في البنك التجاري

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