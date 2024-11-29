تعرف على خدمات الإنترنت البنكي لعملاء بنك مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - يقدم بنك مصر العديد من الخدمات للعملاء ومنها الإنترنت البنكي.

ويسعى بنك مصر لتطوير وتعزيز الخدمات بشكل دوري بهدف جذب شرائح أكبر من العملاء بفئات عمرية متنوعة، وذلك من خلال التنوع في كافة الخدمات والمعاملات المالية المقدمة لهم.

وقال البنك إنه في إطار سعيه لتقديم الخدمات المميزة لعملائه بما يمكنهم من إنجاز وأداء أعمالهم بصورة آمنة وسريعة، ولمواكبة التطور التكنولوجي، قام بنك مصر بتطوير منظومة خدمات الإنترنت البنكي للشركات والمؤسسات BM Online Business والتي يمكن من خلالها متابعة الحسابات وإجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان.

خدمات الإنترنت البنكي في بنك مصر

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك مصر للعملاء في الإنترنت البنكي مايلي:

تحويل الأموال بين الحسابات داخل البنك.

تحويل الأموال للبنوك المحلية.

التحويل خارج مصر.

سداد بطاقة ائتمان- تحويل أموال للبطاقات المدفوعة مقدمًا.

التحويل لجميع بطاقات البنوك المحلية.

التحويل لجميع المحافظ الإلكترونية داخل مصر.

إضافة تعليمات مستديمة.

فتح حساب - ربط ودائع - شراء شهادات.

طلب دفتر شيكات - إيقاف صرف شيك - عرض حالة شيك.

طلب شيك مصرفي.

طلب شهادة معتمدة بالأرصدة.

طلب إصدار بطاقة خصم فوري.

إيقاف جميع البطاقات.

إدارة أرصدة الحسابات.

الاستعلام عن المعاملات للتجار.

عرض ملخص حسابات الشركة (حسابات جارية، شهادات، ودائع، قروض، بطاقات ائتمانية) بمختلف العملات.

عرض كشوف الحسابات، البطاقات "كشف حساب لفترة محددة / كشف حساب مختصر"

عرض العمليات المنفذة من خلال الإنترنت البنكي.

إمكانية الاطلاع وتنفيذ المعاملات المالية على حسابات الشركة التابعة.

إمكانية الاطلاع وتنفيذ المعاملات المالية على حسابات الشركة التابعة.

إمكانية إدارة حسابات الشركة وحسابات الشركات التابعة لها من خلال حساب مستخدم واحد.

وللاشتراك في خدمة الانترنت البنكي من بنك مصر يجب ذهاب العميل الي الفرع لتفعيل الاشتراك

وتتوسع البنوك بشكل عام في استخدام الموبايل والإنترنت البنكي ضمن خطة تعزيز الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة وبشكل يحقق أفضل أداء لخدمة العملاء وسرعة إنهاء المعاملات والخدمات المصرفية التي يتم تقديمها لهم.

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