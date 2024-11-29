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مع ارتفاع الرومي والجودا، تعرف على أسعار الجبن في الأسواق - أخبار كلمتك

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مع ارتفاع الرومي والجودا، تعرف على أسعار الجبن في الأسواق - أخبار كلمتك

مع ارتفاع الرومي والجودا، تعرف على أسعار الجبن في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً -  أسعار الجبن في الأسواق، سجلت  أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر 5 أنواع من الجبن مقابل ارتفاع 2 آخرين.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لها 

 «كلمتك» تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبن جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبن الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 5 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 134.2 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 200 جنيه.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الجبنة جودا في الأسواق

 فيما ارتفعت أسعار الجبنة جودا بنحو 70 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 462.9 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة جودا من 280 جنيهًا إلى 600 جنيه.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

 وانخفضت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 6 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 488 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 350 جنيها إلى 655 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

 فيما ارتفعت أسعار الجبن الرومي بنحو 2.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 270.9 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 320 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية انخفاضًا يقدر بـ 6 جنيهات عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 134.2 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 80 جنيها إلى 180 جنيهًا.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي  انخفاضًا طفيفًا وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 159.4 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

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أسعار الجبن في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وانخفضت  أسعار الجبنة الشيدر بنحو 29 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 303.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 90 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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