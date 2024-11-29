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الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:41 صباحاً - الجمعة 29/نوفمبر/2024 - 10:30 ص 11/29/2024 10:30:14 AM

أسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور، كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت  أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة، الموافق 29 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور، كلمتك

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور، كلمتك
  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 6 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 6 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 35 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر عنب رومي أحمر من 17 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور، كلمتك

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

  1. تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 15 إلى 30 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو جوافة من 16 إلى 24 جنيهًا.
  6. تراوح سعر الرمان من 19 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 9 إلى 15 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 33 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 45 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور، كلمتك

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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