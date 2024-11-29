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الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور - أخبار كلمتك

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الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور - أخبار كلمتك

الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً -  أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

 «كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 13 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 10 إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 إلى 9 جنيهات.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 9 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 16 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الجمعة

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 45 إلى 55 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو ملوخية من 10 إلى 12 جنيها.
  5. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 16 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.
  7. تراوح سعر كيلو بسلة من 25 إلى 30 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو سبانخ من 9 إلى 11 جنيها.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، كلمتك

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 16 جنيها إلى 26 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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