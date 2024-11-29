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تخفيضات تصل لـ 75 %، انطلاق فعاليات الجمعة البيضاء 2024 تحت شعار "لا تفوت الفرصة" - أخبار كلمتك

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تخفيضات تصل لـ 75 %، انطلاق فعاليات الجمعة البيضاء 2024 تحت شعار "لا تفوت الفرصة" - أخبار كلمتك

تخفيضات تصل لـ 75 %، انطلاق فعاليات الجمعة البيضاء 2024 تحت شعار "لا تفوت الفرصة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:30 صباحاً - انطلاق فعاليات الجمعة البيضاء 2024، تنطلق اليوم الجمعة فعاليات يوم التخفيضات والعروض، الذي يطلق عليه الجمعة البيضاء أو “البلاك فرايدي” الذي تنطلق فعالياته لمدة يوم واحد في العام محددة بيوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، وهو يوم تقدم فيه المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية تخفيضات كبيرة على أسعار منتجاتها.

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عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي 2024، كلمتك

تنطلق فعاليات يوم المبيعات السنوي تحت شعار «لا تفوت الفرصة»

 ووفقًا لإحصائيات فإن يوم البلاك فرايدي في الولايات المتحدة ودول أوروبا يعد من أكثر المواسم شراءً واقبالًا من قبل المستهلكين للاستفادة من العروض والخصومات، خاصة أنه يأتي بعد يوم عيد الشكر الذي يحتفل به يوم الخميس 28 نوفمبر، حيث تنطلق فعاليات «البلاك فرايدي» أو يوم المبيعات السنوي تحت شعار «لا تفوت الفرصة».

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عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي 2024، كلمتك

إقبال متزايد من المواطنين على الشراء في الجمعة البيضاء

وأيضًا تشهد المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية إقبالًا متزايدًا من المواطنين في الدول العربية خلال يوم الجمعة البيضاء، الذي تقدم فيه المحال عروضها وتخفيضاتها الكبيرة، وهو يحاكي فعاليات «البلاك فرايدي» في الدول الغربية، لكن لقدسية يوم الجمعة أطلق عليه «الجمعة البيضاء».

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عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي 2024، كلمتك

المحال في الدول العربية اتخذت من نوفمبر شهرًا للخصومات والعروض السنوية

وبالرغم من أن يوم المبيعات السنوي «البلاك فرايدي» يقتصر على يوم واحد في دول العالم؛ فإن في الدول العربية اتخذت المحال والمتاجر والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر من شهر نوفمبر شهرًا للخصومات والعروض السنوية، بتخفيضات تصل لـ 75% في بعض السلع والمنتجات.

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عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فراي دي 2024، كلمتك

عروض الجمعة البيضاء في الوطن العربي لا تقتصر على المنتجات الإستهلاكية

ولا يقتصر عروض الجمعة البيضاء في الوطن العربي على المنتجات الاستهلاكية والأزياء والإكسسوارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بل تشمل أيضًا عيادات ومراكز التجميل والعناية بالبشرة والجسم.

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عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي 2024، كلمتك

 أبرز الإحصائيات بشأن مبيعات الجمعة البيضاء

وعن أبرز الإحصائيات بشأن مبيعات الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي في عدد من الدول، وتوقعات مبيعات البلاك فرايدي 2024، نستعرضها في السطور الأتية: 

مبيعات البلاك فرايدي وصلت لـ  9.8 مليار دولار في عام 2023

في عام 2023، وصلت أرقام مبيعات البلاك فرايدي لـ  9.8 مليار دولار، وهي مبيعات عبر الإنترنت فقط، وذلك مع مشاركة ما يقدر بنحو 230 مليون متسوق في الصفقات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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إحصائيات مبيعات البلاك فرايدي وفقًا لموقع ديماندساجا، كلمتك

إقبال المواطنين على الشراء يبدأ من 11 صباحًا 

في الدول الغربية تكون فترة ذروة المبيعات وإقبال المواطنين على المحال للاستفادة من عروض البلاك فرايدي من الساعة 11 صباحًا إلى 4 عصرًا، بينما تبدأ فعاليات الجمعة البيضاء في الدول العربية من الساعة 11 صباحًا إلى 10 مساءً.

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عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي 2024، كلمتك

المستهلكون لديهم دافع متزايد للشراء عبر الإنترنت

ووجه حجم مبيعات البلاك فرايدي رسالة واضحة لأصحاب الشركات؛ هي أن المستهلكين لديهم دافع متزايد للشراء عبر الإنترنت، وعزز من ذلك الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الدول خلال الثلاث سنوات الماضية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 توقعات بأن ترتفع مبيعات البلاك فرايدي 2024 إلى 10.8 مليار دولار

وهناك توقعات بأن ترتفع مبيعات البلاك فرايدي 2024 إلى 10.8 مليار دولار، أي ما يمثل زيادة تقدر بـ 9.9 % عن العام السابق.

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عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي 2024، كلمتك

توقعات بأن تكون أجهزة التليفزيون من أكثر المنتجات طلبًا 

وتوقعت تقارير عالمية بأن تشهد أجهزة التليفزيون أكبر الخصومات، مما يجعلها واحدة من أكثر المنتجات طلبًا لدى صائدي الصفقات خلال تخفيضات «البلاك فرايدي».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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